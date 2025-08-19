U Šibeniku održana Ljetna škola bioetike i ljudskih prava: okupila više od 80 mladih iz cijelog svijeta

Svjetski savez mladih Hrvatska i ove je godine uspješno organizirao Ljetnu školu bioetike i ljudskih prava, u svom osmom nacionalnom i petom međunarodnom izdanju. Program je održan tijekom srpnja i kolovoza u Šibeniku, a okupio je više od 80 mladih iz Hrvatske i cijelog svijeta, koji su tijekom dva tjedna učili, raspravljali, umrežavali se i stjecali vještine važne za izgradnju društva temeljenog na ljudskom dostojanstvu i solidarnosti.

Ljetna škola tradicionalno je započela svečanim otvorenjem, uz prigodne govore predsjednika Svjetskog saveza mladih Hrvatska Mislava Krstulovića i tajnice Klare Štivić, a na otvorenju međunarodnog izdanja sudionicima se obratila i predsjednica globalnog Svjetskog saveza mladih Paula Andrea Lopez. Otvorenje je uključivalo upoznavanje polaznika te prigodno druženje. Zatvaranje Ljetne škole, kao i ranijih godina, održano je na tvrđavi sv. Nikole, UNESCO-vom spomeniku kulture.

Glavni cilj Ljetne škole bio je edukacija mladih o suvremenim bioetičkim izazovima i pitanjima ljudskih prava kroz interdisciplinarni pristup koji uključuje pravo, medicinu, filozofiju, psihologiju i komunikologiju. Mladi su se imali priliku upoznati s temama poput prava na život, problema ovisnosti, totalitarnih ideologija, pitanja roda te retorike i argumentacije, a navedene teme približili su im brojni stručni i zanimljivi predavači. Predavanja su bila vrlo interaktivna, mladi su aktivno sudjelovali i promišljali o ovim bitnim temama te stekli puno novih spoznaja i vještina.

Osim predavanja, program je uključivao debate, panel rasprave, radionice govorništva i javnog nastupa, kao i priliku za postavljanje pitanja i raspravu. Na taj su način sudionici razvijali svoje argumentacijske i komunikacijske vještine te učili kako zauzimati stavove na temelju razuma i etičkih načela.

Neki od predavača na nacionalnom izdanju Ljetne škole bili su doc. dr. sc. Bjanka Vuksan-Ćusa, doc. dr. sc. Oliver Vasilj, dr. sc. Dan Đaković, Luka Tripalo, univ. mag. pharm, Bernardica Juretić Rožman, m. sc. psych. te Luka Goleš Babić, MSc.

Na međunarodnom izdanju neki od predavača bili su Edward Grant (M.A.), dr. sc. Michaël Bauwens, dr. sc. Martin Kugler, dr. sc. Stephen Nikola Bartulica, dr. Gudrun Kugler i Mislav Barišić, mag. phil.

Osim upoznavanja s aktualnim bioetičkim temama, sudionici su imali priliku i uživati u sportskim i plesnim aktivnostima, sudjelovati u kvizu znanja, upoznati se s povijesti i kulturom grada Šibenika, odmoriti se na plaži te se družiti i upoznavati uz prigodne aktivnosti.

Dojmovi sudionika i ove godine iznimno su pozitivni.

Sudionik Petar Šarić podijelio je svoje iskustvo. „Na ovogodišnjoj ljetnoj smo čuli i vidjeli mnoge zanimljive stvari. Raspored je bio napet ali volja postojana, od jutarnjih treninga, preko dnevno-intelektualnog sadržaja, do kasnonoćnih rasprava i popratnog srčanog glazbenog sadržaja. Sve u svemu, dojam je izuzetno pozitivan, ljetna škola je izvrsna prilika za upoznavanje mladih perspektivnih ljudi i preporučio bi je svima koji žele nešto kvalitetno od života.“

Ljetna škola ponovno će se organizirati i iduće godine čime se nastavlja ova lijepa dugogodišnja tradicija.