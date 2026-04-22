U Rogoznici pronađena velika količina droge i 163 stabljike konoplje, uhićen 45-godišnjak

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela općeg kriminaliteta proveli su kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u utorak, 21. travnja u Rogoznici obavljena je pretraga kuće u kojoj osumnjičeni 45-godišnjak boravi, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto:

163 stabljike indijske konoplje visina od 8 do 120 cm,

dvije pvc vrećice ispunjene marihuanom ukupne bruto težine 171 gram,

jedan pvc smotuljak ispunjen drogom amfetamin tzv. „speed“ bruto težine 5 grama,

jedan pvc smotuljak ispunjen drogom kokain bruto težine 0.5 grama,

jedna kartonska kutija ispunjena listovima indijske konoplje izmjerene bruto težine 970 grama,

dvije digitalne vage za precizno mjerene i oprema za uzgoj biljaka.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 45-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.