U Rodilištu Kulture u Sinju otvorena izložba Milana Šabića, pogledajte tko je sve bio na otvorenju

U petak u 20 sati u Rodilištu Kulture u Sinju otvarena je izložba novinske fotografije Milana Šabića, jednog od najistaknutijih hrvatskih fotoreportera mlađe generacije.

Izložba donosi presjek Šabićeva desetogodišnjeg fotoreporterskog rada (2015. – 2025.), ali istovremeno funkcionira i kao društvena kronika događaja koji su obilježili hrvatsko društvo tijekom posljednjeg desetljeća.

Od političkih lomova i izbora, preko pandemije koronavirusa, sportskih uspjeha i portreta javnih ličnosti, do intimnih prizora svakodnevice – Šabićeve fotografije dokumentiraju događaje i promjene koje smo prošli, one kojih smo svi bili svjesni, kao i one koji su većini nas prošli ispod radara.

Milan Šabić izvanredan je dokumentarist. U njegovu objektivu događaji postaju priče jer on ne bilježi samo činjenice – njegove fotografije postavljaju pitanja, provociraju granice i svojom slojevitošću otvaraju mogućnost višestruke interpretacije i razumijevanja šireg društvenog konteksta.

U sjajnom tekstu koji prati izložbu, novinar Denis Mahmutović o fotografijama Milana Šabića napisao je:

“On priča priče. Polomit će se da ispriča priču. Ona je nekad jasna i brutalna, kao prizor nazubljene zgrade pred crnom buktinjom, kao zjapeća rupa u zubalu naivnog glasača, kao spaljene šake prevarenog radnika ili razočarano lice mesara iza sirovih plodova svojih ruku. Nekad je diskretna, kao kapljica znoja na sljepoočici diskreditiranog ministra, kao praznina u očima ratnih izbjeglica ili spretno ulovljena potpetica uronjena u vlaški pijesak. Nekad je čisti vic, igra riječima oko glave političkih analfabeta ili razglednica sredovječnog čovjeka kojeg ni nosač borbenih aviona ne može omesti u ritualnoj razbibrigi. Nekad je udarac u trbuh. Umorni, poraženi zamah metlom žene na minimalcu u preplaćenom spomeniku nečije pohlepe. Nekad je fantazmagorična, kao noćni snijeg iznad Splita, kao mekana magla presječena kablovskom križaljkom i galebljim krilima. Nekad je samo fotografija. Na pravom mjestu u pravo vrijeme. Ali uvijek je priča.”