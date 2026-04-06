U Radošiću održana misa za poginule branitelje i žrtve Kevine jame

Na Uskrsni ponedjeljak, 6. travnja, u crkvi svetog Jure u Radošiću održana je sveta misa zadušnica za poginule hrvatske branitelje i žrtve Kevine jame. Misno slavlje predvodio je mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i trajni apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, piše Dugopolje.org.

Prije početka mise mons. Palić predvodio je molitvu i odrješenje za poginule branitelje s područja Kaštela i Kaštelanske zagore kod spomen-obilježja na Malačkoj.

Molitva i odavanje počasti

Nakon mise u Radošiću uslijedila je molitva odrješenja na Kevinoj jami za sve nevine žrtve Drugog svjetskog rata i poraća.

Na obilježavanju su se okupili brojni građani te predstavnici društvenog i političkog života Splitsko-dalmatinske županije i šire. Izaslanstva su položila vijence i zapalila svijeće u znak sjećanja na stradale.

Stratište iz Drugog svjetskog rata

Kevina jama poznata je kao stratište iz razdoblja Drugog svjetskog rata i poraća, gdje su, prema povijesnim navodima, ubijane i bacane osobe koje su smatrane političkim protivnicima.

Točan broj žrtava do danas nije utvrđen. Jama je danas obilježena suhozidom i kamenim križem, ispred kojeg se svake godine održava molitva i odavanje počasti.