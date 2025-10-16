U prometnoj nesreći 68-godišnji vozač mopeda zadobio teške tjelesne ozljede

Jučer, 15. listopada oko 8,15 sati u Bilicama u Ulici Novo naselje dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač mopeda teško ozlijeđen.

Prometna nesreća se dogodila na način da 77-godišnjakinja, upravljajući automobilom šibenskih registarskih oznaka, ulaskom u raskrižja nije propustila sva vozila koja je bila dužna propustiti, uslijed čega dolazi do sudara prednjeg dijela njenog vozila i prednjeg dijela mopeda šibenskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 68-godišnjak.

Od siline udara i pada 68-godišnjaku su u Općoj bolnici u Šibeniku konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

S obzirom na to da je izvršenim alkotestiranjem 68-godišnjem vozaču mopeda utvrđena prisutnost alkohola u organizmu od 0,66 g/kg, u Općoj bolnici u Šibeniku vađena mu je krv i urin radi daljnje analize. Nakon zaprimanja nalaza protiv vozača podnijet će se odgovarajuća prekršajna prijava.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 77-godišnjakinje podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.