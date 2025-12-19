U prepunoj Gradskoj galeriji Sikirica otvorena izložba u sjećanje na Borisa Buljana

U prepunoj Gradskoj galeriji Sikirica sinoć je otvorena izložba „Boro i njegov Sinj“, posvećena sjećanju na Borisa (Boru) Buljana, omiljenog sinjskog sugrađanina i neumornog kroničara grada. Zbog velikog interesa publike galerijski prostor bio je pretijesan za sve koji su željeli prisustvovati otvorenju.

Izložba je realizirana u sklopu ovogodišnjeg programa „Jesenjarenje“, koji se ove godine odvija pod temom „Pouke nasljeđa“. Riječ je o diskurzivnom programu koji već dugi niz godina zajednički provode udruga Sinjski kulturni urbani pokret (SKUP) i Gradska galerija Sikirica, pri čemu je svake godine u fokusu druga aktualna tema.

Prisutne je ispred udruge SKUP pozdravila Jelena Pavlinušić, izrazivši zadovoljstvo što je bogata arhivska građa koju je Boris Buljan desetljećima prikupljao napokon predstavljena javnosti upravo kroz program „Jesenjarenja“. Buljan je sustavno sakupljao raznovrsne materijale – članke, fotografije, dokumente, memorabilije i druge zapise vezane uz povijest i sadašnjost Sinja i Cetinske krajine, kulturnu baštinu, planinarenje i filmsku umjetnost.

Kako su istaknule kustosice izložbe, ravnateljica galerije dr. sc. Dragana Modrić i kustosica Ana Žanko, izložba donosi zanimljiv presjek arhivskih materijala koji svjedoče o iznimno širokom spektru Borinih interesa – od filmske umjetnosti i planinarenja do bilježenja gradske svakodnevice i kolektivne memorije Sinja.

Izložbu je svečano otvorila Borina kći Ankica Župić, koja je u emotivnom govoru naglasila kako je temeljna poruka izložbe pronalaženje radosti i ljubavi u malim stvarima – u druženju s obitelji i prijateljima, gledanju dobrog filma i boravku u prirodi.

Boris Buljan rođen je 1946. godine u Sinju, u obitelji Joze i Anđe Bulj. Odrastao je u samom središtu grada, u Vrličkoj kali, gdje su se još u mladosti oblikovali njegovi interesi – od čestih odlazaka u Gradsko kino i na Gradski bazen, do prvih planinarskih izleta koje je započeo već u tinejdžerskoj dobi. Iako snažno vezan uz Sinj, gajio je i posebnu ljubav prema Zagrebu, a tijekom života se istaknuo kao strastveni sakupljač arhivske građe i društveni kroničar.

Poseban trag u lokalnoj zajednici ostavio je kroz višedesetljetni angažman u Planinarskom društvu Svilaja, kao i sudjelovanjem u brojnim projektima od interesa za grad i širu zajednicu.

Izložba „Boro i njegov Sinj“ ostaje otvorena do 31. siječnja, a može se razgledati u radno vrijeme Gradske galerije Sikirica – radnim danom od 9 do 13 i od 16 do 20 sati, te subotom od 10 do 13 sati.

Program „Jesenjarenje“ realiziran je uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Sinja i dioničkog društva Adriatic Croatia International Club.