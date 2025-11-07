U požaru u Tuzli preminuo djed poznatog Hrvata, on se od njega oprostio dirljivom objavom

Velika tuga zavila je regiju nakon vijesti o katastrofalnom požaru u Domu za starije osobe u Tuzli, a iza suhoparnih brojki i statistika stoje ljudske sudbine i obitelji zavijene u crno. Jedna od tih priča pripada i plesaču i mentoru iz showa "Ples sa zvijezdama", Marku Mrkiću, koji je u stravičnoj nesreći izgubio svog 97-godišnjeg djeda, imenjaka Marka Mrkića seniora. Plesač je na svom Instagram profilu podijelio emotivnu posvetu koja je raznježila tisuće, odajući počast čovjeku koji je, kako kaže, bio neuništiv.

- ‘I onda Tito meni kaže..’ Moj djed, lijepog imena i prezimena, Marko Mrkić senior je bio društven tip. Dobričina i prepun anegdota koje su možda malo iskrivljene, ali normalno je to za neuništivog djeda od 97 godina - započeo je svoju objavu Mrkić, pa nastavio prisjetivši se djedovog radnog vijeka varioca u Banovićima: - Kako je bio varioc u Banovićima cijeli svoj radni vijek, tako je svom kolegi zavario one ‘željezne’ radne cipele za prugu i da vidiš kako je taj lik pao na njušku. Drugi mu je kolega oslijepio gledajući njega kako vari, ali on je poznavao jednu tada dojilju koja ako mu štrcne majčino mlijeko u oko, vid vraća u normalu. Tako je i bilo, i kolega mu se zahvalio - prepričao je anegdotu.

Djedov život bio je ispunjen nevjerojatnim avanturama: - Krao je mačke na trgu svetog Marka u Veneciji i potom bi ih prodavao za hlače, novce ili meso. napisao je Marko, dodajući kako je djed lukavo izbjegavao jutarnje pozive kako bi na miru mogao popiti svoju dnevnu dozu: - Rakija mu je bila sve. Pola svoje skromne penzije bi dao na tu šljivu u selu zvano Husino. Rekao bi mom starom da zašto ne zove ujutro da on navečer ima posla, bio je dovoljno mudar da zna ako ga moj stari nazove ujutro, on ne stigne sašit svoju dnevnu dozu od litru rakije i može normalno komunicirat - podijelio je plesač.

Posebno dirljiv dio objave posvećen je odnosu djeda i unuka. - Poklonio sam mu hrpu mojih plesnih medalja koje bi on svaki dan nosio oko vrata i za svaku izmislio neku novu priču zašto bi se trebao pregurati preko reda u pošti ili dućanu - priča plesni mentor.

Apsolutni heroj djedovog života bio je Tito. - Na neku godišnjicu tih varioca u Banovićima, Tito je došao pozdraviti radnike i svima je poklonio tranzistor. Dedina priča je dulja, jer je Tito naravno njega zvao sa strane da malo popričaju, pa je moj djed bacio par pošalica Jovanki i bio je to jedan srdačan susret najmoćnijeg čovjeka Europe i mog djeda, Marka Mrkića. Tita je vidio u više navrata i uvijek bi priča krenula - ‘i onda Tito meni kaže’ - prisjeća se Marko.

Nažalost, priča o veselom i neuništivom starcu završila je tragično. - Zadnjih godina je bio u domu za starije u Tuzli. Krenuo je od prvog kata s nekim pajdašem s kojim se odmah naravno skompao, i taj bekrija mu je švercao rakiju i radili su tulume u domu. Onda su ga premjestili od tog frenda jer se s cugom to otelo kontroli. Bio je jedno vrijeme na petom katu. Zadnjih godinu dana je bio na sedmom katu. Sedmi kat je jučer u domu izgorio u požaru. I moj neuništivi deda, u 97. godini, najljepšeg imena i prezimena je preminuo - napisao je slomljeni Marko, završivši oproštaj riječima: - Deda spavaj mirno. S tobom je uvijek bilo veselje - zaključio je Marko Mrkić junior, piše Večernji list.