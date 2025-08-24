U požaru obiteljske kuće pronađeno mrtvo tijelo

U pomoćnoj prostoriji obiteljske kuće u Vinkovcima jutros je izbio požar u kojem je pronađeno mrtvo tijelo, potvrdila je policija.
Dojava o požaru zaprimljena je u 10:05 sati, a policijski službenici su po dolasku na mjesto događaja potvrdili istinitost prijave. Vatrogasci su odmah započeli gašenje, koje je u tijeku.
Uslijedit će očevid
Na požarištu je pronađeno mrtvo tijelo za sada neidentificirane osobe. Na teren su pozvani mrtvozornik i inspektor zaštite od požara, a o svemu je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo.
Nakon što vatrogasci u potpunosti ugase požar, uslijedit će očevid u suradnji policije i inspektora zaštite od požara, kojim će se pokušati utvrditi uzrok nesreće i okolnosti stradavanja.
