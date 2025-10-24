U požaru nakon sudara autobusa poginulo najmanje 12 ljudi: "Svi su spavali, pokušali su pobjeći..."

Tragedija je u petak pogodila Andhra Pradesh kada je najmanje 12 ljudi izgubilo život u velikom požaru koji je zahvatio Volvo autobus s 41 putnikom koji je putovao iz Hyderabada za Bengaluru.

Preživjeli su opisali zastrašujuće trenutke dok se požar širio kroz vozilo, piše Indian Express.

„Oko 2:30-2:40 ujutro, autobus se zaustavio i probudio sam se vidjevši da se zapalio. Svi u autobusu su spavali. Probudili smo ih i pokušali pobjeći. Glavna vrata su bila zaključana, pa smo razbili prozor za slučaj nužde i iskočili. Mnogi drugi su također pobjegli razbijajući prozore“, rekao je jedan putnik za ANI.

#WATCH | Kurnool, Andhra Pradesh | A passenger who was travelling in the bus that caught fire, says, "...Around 2.30-2.40 am, the bus stopped and I woke up and I saw that the bus caught fire...Everyone in the bus was sleeping. We woke everyone...We broke the emergency window as… pic.twitter.com/W1rCL6ZoKp — ANI (@ANI) October 24, 2025

Zastupnik TDP-a Byreddy Shabari, koji je posjetio mjesto nesreće, rekao je za PTI: „Strašna nesreća dogodila se između 3:00 i 3:30 ujutro kada se autobus zabio u bicikl i odmah se zapalio, prema riječima očevidaca. U to vrijeme većina putnika je spavala, a oni koji su bili budni razbili su prozore kako bi pobjegli. Oko 19 ljudi prevezeno je u bolnicu i liječi se.“

Premijer Narendra Modi izrazio je tugu zbog tragedije, nazvavši je „duboko tužnom“. Također je najavio odštetu od 200.000 rupija obiteljima žrtava i 50.000 rupija ozlijeđenima.

U objavi na X-u, Ured premijera (PMO) rekao je: „Iznimno sam tužan zbog gubitka života u nesreći u okrugu Kurnool u Andhra Pradeshu. Moje misli su s pogođenim ljudima i njihovim obiteljima u ovom teškom trenutku. Molim se za brz oporavak ozlijeđenih.“

Predsjednica Droupadi Murmu također je izrazila tugu zbog gubitka života, nazvavši incident „duboko nesretnim“. U objavi na X-u izrazila je sućut ožalošćenim obiteljima i poželjela brz oporavak ozlijeđenima.

Vođa Kongresa Rahul Gandhi izrazio je sućut, opisujući incident kao „tragičan i bolan“.

Govoreći za X, rekao je: „Tragičan i bolan incident požara autobusa na autocesti Hyderabad-Bengaluru u Kurnoolu, Andhra Pradesh, koji je rezultirao smrću mnogih nevinih ljudi, duboko je tužan. Izražavam iskrenu sućut ožalošćenim obiteljima svih putnika koji su izgubili živote u ovoj tragediji i nadam se brzom oporavku ozlijeđenih.“

Također je naglasio potrebu za strožom sigurnošću i odgovornošću vozila.

„Takve ponavljajuće nesreće postavljaju ozbiljna pitanja o sigurnosnim mjerama našeg javnog prijevoza. Sigurnost putnika mora biti glavni prioritet, a uz osiguravanje pravilnog održavanja vozila, bitno je utvrditi odgovornost za takve incidente.“