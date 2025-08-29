U ponudi najvećeg splitskog sajma rukotvorina - torbe od papira

Kolovoški program u Zoni završava u subotu, 30. rujna. Tada će se, od 18 do 22 sata, održati novo izdanje Pazariuma - najvećeg splitskog sajma rukotvorina i odjeće.

"Posjetitelje očekuje ekskluzivna ponuda modnih dodataka, heklanih predmeta, nakita, slika i drugih umjetnina, uz izbor moderne i vintage second-hand odjeće. Svaki put nastojimo uključiti nove izlagače i proizvode pa će novost ovog puta biti ručno rađene torbe od papira. Pazarium je jedinstvena prilika da pronađete unikatne predmete i upoznate lokalne kreativce, ali i stare zanate u suvremenom ruhu", poziva Ana, organizatorica sajma.

Već u utorak u Zoni je, od 18 do 20 sati, Sajam razmjene korištenih predmeta, a kompletna najava rujanskog programa dostupna je na klubzona.net.