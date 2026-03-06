U ponedjeljak bez struje dio Sitnog Donjeg

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži dio mjesta Sitno Donje u ponedjeljak, 9. ožujka, privremeno će ostati bez opskrbe električnom energijom.
Kako je najavljeno, prekid opskrbe planiran je u razdoblju od 9 do 10:30 sati, a bez struje će biti Ulica hrvatskih dragovoljaca. Radovi se izvode na niskonaponskoj mreži.
radovi_split_9.3.2026
Radove provodi pogon Omiš Elektrodalmacije Split, a normalizacija opskrbe električnom energijom očekuje se nakon završetka planiranih zahvata na mreži.
Građanima se savjetuje da tijekom radova prilagode svoje aktivnosti mogućem prekidu opskrbe električnom energijom.
