U Podstrani osigurano 2,58 milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju Sportske dvorane hrvatskih branitelja

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić obišao je, zajedno sa zamjenikom načelnika Tomislavom Buljanom, radove na izgradnji Sportske dvorane hrvatskih branitelja u Podstrani. Radovi na ovom važnom infrastrukturnom projektu napreduju prema planiranoj dinamici, a u tijeku je završetak glavnih konstruktivnih armiranobetonskih radova, nakon čega je započela montaža unutarnjih zidova dvorane.

Načelnik Dropuljić tom je prilikom izrazio zadovoljstvo dosadašnjim tijekom gradnje i vidljivim napretkom na gradilištu, istaknuvši kako se radi o jednom od najznačajnijih sportskih projekata na području općine u posljednjih nekoliko desetljeća.

Posebno je naglasio važnost odluke ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman, kojom je odobreno financiranje projekta „Sportsko srce Urbane aglomeracije Split“, ukupne vrijednosti 8.579.711,09 eura. Projekt se provodi na području općina Dugopolje, Podstrana i Muć te gradova Kaštela i Solina, a za izgradnju sportske dvorane u Podstrani osigurano je 2.580.000,00 eura bespovratnih sredstava.

Nova Sportska dvorana hrvatskih branitelja bit će moderno projektirana trodijelna dvorana s montažnim tribinama na izvlačenje, kapaciteta 448 gledatelja. Omogućit će održavanje natjecanja i treninga u rukometu, malom nogometu, košarci, odbojci te drugim dvoranskim sportovima, čime će značajno unaprijediti uvjete za sportaše, školu i sportske udruge na području Podstrane.

Uz glavnu dvoranu, objekt će sadržavati i manju dvoranu te sve potrebne prateće prostore – garderobe, spremišta, sanitarne čvorove, prostore za pomoćno osoblje, kabinete za profesore i trenere, prostorije za hitnu pomoć, recepciju, press room i ostale funkcionalne sadržaje.

Posebnost projekta čini i krov objekta, na kojem će biti smještena tri vanjska sportska terena, dok će istočna i sjeverna strana dvorane imati osiguran dovoljan broj parkirnih mjesta te hortikulturno uređen okoliš.

Iz Općine Podstrana poručuju kako će ovaj projekt znatno obogatiti sportsku i društvenu infrastrukturu te predstavljati snažan iskorak prema kvalitetnijim uvjetima za mlade, sportaše i cjelokupnu lokalnu zajednicu. Načelnik Dropuljić zahvalio je izvođačima radova i stručnom nadzoru na dosadašnjem kvalitetnom radu, uz poruku da se s projektom nastavlja istim tempom do konačnog završetka.