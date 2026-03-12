U petak bez vode dio Žrnovnice i Korešnice

Zbog radova na vodovodnoj mreži dio potrošača na području Žrnovnice u petak će privremeno ostati bez vode, obavijestili su iz splitskog Vodovoda i kanalizacije.

Prekid opskrbe vodom planiran je u petak, 13. ožujka 2026., od 8 do 15 sati.

Bez vode će biti potrošači na području Žrnovnice od centra prema zapadu te Korešnice sve do TTTS-a.

Iz Vodovoda mole građane da na vrijeme osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također savjetuju da se u vrijeme prekida opskrbe ne koriste uređaji kojima je za rad potrebna voda iz javne vodovodne mreže u većoj količini ili pod određenim tlakom.

Upozoravaju i da nakon ponovnog puštanja vode može doći do privremenog zamućenja, sve dok se ponovno ne uspostave normalni uvjeti u mreži.

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti pozivnom centru Vodovoda i kanalizacije Split na broj 021 545 900.