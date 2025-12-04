U petak bez struje dio Splita, Klisa i Trogira. Provjerite je li vaša adresa na popisu

HEP javlja da će sutra, 5. prosinca, dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
Donosimo lokacije:
Split
Ulica: Matoševa 1, 1/1 od 8.30 do 14 sati
Osječka 24, 24B od 8.30 do 14 sati
Magistrala Solin 24-46E, Stoci 1-2B od 8.30 do 14 sati
Klis
Područja: Megdan, Gornja i Donja Ozrna, Pleštine, Varoš, Grlo, Odže, Meštrovići, Mihovilović od 9 do 14 sati
Trogir
Ulica: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac od 8 do 16 sati
Stinjevac
Ulica: sve od 8 do 13 sati
Moja reakcija na članak je...
1
0
0
0
1
0
2