U parku u dalmatinskom gradu pronađene grobnice iz rimskog doba. Pogledajte fotografije

U parku Garagnin-Fanfogna u Trogiru u tijeku su radovi na postavljanju instalacija predviđenih projektom obnove, izvijestio je gradonačelnik Trogira Ante Bilić. Trenutačno se ispod pješačkih staza ugrađuje sustav drenaže koji će služiti za prikupljanje kišnice namijenjene zalijevanju zelenih površina.

Tijekom izvođenja radova potvrđeno je još jednom da je Trogir veliko arheološko nalazište. Naime, pronađene su grobnice iz rimskog doba, a arheolozi su, prema riječima gradonačelnika, odradili svoj dio posla, nakon čega su se radovi nastavili u skladu s planom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Svi zahvati provode se pod stručnim nadzorom ustanove More i krš, čijim je uputama uklonjen korov te stabla koja su bila nezdrava. Očuvana hortikultura bit će intenzivnije održavana od siječnja, a očekuje se da će park na proljeće zasjati u novom zelenom ruhu.

U sklopu projekta izgrađene su i skale koje vode prema humku, na kojemu je planirana kružna klupa, zamišljena kao zona za odmor i uživanje. Ostale klupe već su naručene te se nalaze spremne u skladištu.

Gradonačelnik je izrazio nadu da će vremenske prilike ići na ruku izvođaču radova te da će se već početkom ljeta građani i posjetitelji moći skloniti u duboku hladovinu jednog od najljepših parkova na Mediteranu.