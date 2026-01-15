U Parku Emanuela Vidovića postavljena prva mala slobodna knjižnica za dječje slikovnice

U Parku Emanuela Vidovića danas u 10 sati postavljena je kućica za razmjenu dječjih slikovnica, takozvana Mala slobodna knjižnica, u organizaciji vrtićke skupine Oblačić bijeli iz Dječjeg vrtića Dobri. Inicijativu su, uz odgojiteljicu Eciju Budić, realizirali roditelji djece, a sve povodom početka nacionalnog programa „15 po 15“, koji promovira čitanje naglas djeci od najranije dobi.

Mala slobodna knjižnica namijenjena je razmjeni dječjih slikovnica i otvorena je svima. Riječ je o kućici u kojoj svatko može uzeti slikovnicu za čitanje te donijeti neku drugu, s ciljem poticanja ljubavi prema knjizi, čitanju i druženju na otvorenom prostoru.

Koncept Malih slobodnih knjižnica posljednjih godina bilježi snažan rast u svijetu. Ovakve kućice za knjige postoje u više od 90 zemalja, a prisutne su i u nekoliko hrvatskih gradova i općina. U Splitu je Gradska knjižnica Marka Marulića do sada postavila tri Male slobodne knjižnice, no ovo je prva inicijativa koja dolazi iz dječjeg vrtića i jedne vrtićke skupine, s posebnim naglaskom na dječje slikovnice.

Male slobodne knjižnice zamišljene su kao zajedničko dobro svih građana. Na svima je odgovornost da ih čuvaju, ali i sadržajno obogaćuju, donoseći nove knjige i slikovnice kako bi kruženje priča i mašte nastavilo živjeti među najmlađima.