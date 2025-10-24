U padu helikoptera poginuli sin, snaha, unuk i unuka američkog političara

Četvero članova obitelji kandidata za guvernera Illinoisa Darrena Baileyja poginulo je u padu helikoptera, objavili su voditelji njegove kampanje.

Baileyjev sin Zachary, Zacharyjeva supruga Kelsey, njihova 12-godišnja kći Vada Rose i njihov sedmogodišnji sin Samuel poginuli su u srijedu u nesreći u Ekalaki u Montani. Par je imao i treće dijete, 10-godišnjeg dječaka koji nije bio u letjelici u trenutku nesreće.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Bailey i njegova supruga Cindy slomljeni su ovim nezamislivim gubitkom i traže privatnost dok tuguju u ovom teškom trenutku. Utjehu pronalaze u svojoj vjeri, obitelji i molitvama mnogih koji ih vole i brinu se za njih", stoji u priopćenju voditelja Baileyjeve kampanje.

Služio u oba doma zakonodavnog tijela Illinoisa

Bailey, uzgajivač žitarica, kandidira se za guvernera Illinoisa kao republikanac, a izbori će se održati sljedeće godine. Prethodno se kandidirao za guvernera 2022. godine, izgubivši od demokrata JB Pritzkera u utrci koja je privukla pozornost jer je na kampanju potrošeno desetke milijuna dolara s obje strane, piše Index.

Bailey se pojavio na predizbornom skupu s Donaldom Trumpom u lipnju te godine i dobio njegovu podršku. Njegova kampanja za Zastupnički dom SAD-a 2024. godine također je bila neuspješna. Bailey je prethodno služio u oba doma zakonodavnog tijela savezne države Illinois, predstavljajući dijelove južnog Illinoisa.

Guverner Pritzker je poručio da su on i njegova supruga shrvani viješću o Baileyjevu gubitku. "Naše molitve i duboka sućut su s Baileyjevima u ovom trenutku tuge", napisao je na X-u.