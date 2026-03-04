U ovoj splitskoj ulici drugačije će se prometovati. Evo zbog čega: Građani moraju biti na oprezu

U sklopu "Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin" u Splitu se trenutačno izvode opsežni radovi koji su usmjereni na poboljšanje sustava odvodnje i vodoopskrbe. Kako je najavljeno, od srijede, 4. ožujka 2026., u vremenu od 8 do 16 sati, u ulici Šetalište Ivana Meštrovića – na dionici od rotora do Gunjačine ulice – izvodit će se sanacijski radovi bez otkopa. Nakon završetka radova u navedenom dnevnom terminu, prometnica će se ponovno osloboditi za promet.

Privremenom regulacijom predviđeno je zauzimanje jedne prometne trake, uz naizmjenično propuštanje vozila ručnom regulacijom.

Iz nadležnih službi poručuju kako se radovi planiraju izvoditi do 9. ožujka 2026. te mole građane za strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja radova.

Projekt vrijedan više od 321 milijun eura

"Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin" ukupno je vrijedan 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova, u iznosu od 68,01 posto, financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok se preostali dio od 31,29 posto sufinancira nacionalnim sredstvima, uključujući i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom projekta planira se ispunjavanje EU standarda u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split – Solin te Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ, kroz povećanje pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.