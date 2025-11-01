U ovoj je prostoriji najbolje sušiti rublje tijekom jeseni i zime

Sušenje odjeće i posteljine u ovim uvjetima može biti pravi izazov, osobito zbog vlažnosti zraka, pa se rublje sporije suši. Oni koji nemaju sušilicu rublja ili je izbjegavaju često koristiti zbog visokih troškova električne energije, imaju sreće – čini se da postoji jedna prostorija u domu koja može znatno ubrzati proces prirodnog sušenja.

Martin Seeley, stručnjak za spavanje i direktor tvrtke MattressNextDay, za Express je otkrio nekoliko savjeta i trikova kako posteljinu osušiti brže, bez dodatnih troškova.

Prema njegovim riječima, kupaonica je jedno od najboljih mjesta u kući za brzo sušenje posteljine, prenosi nova.rs.

Iako kupaonica nije prva prostorija koja nam pada na pamet kada je riječ o sušenju odjeće i posteljine, jer je često vlažna i puna pare nakon tuširanja, Seeley tvrdi da upravo zbog toga ima odlične uvjete za sušenje.

"Kupaonica zapravo može biti jedno od najboljih mjesta za sušenje posteljine. Zvuči neobično, ali kupaonice su napravljene da podnose vlagu. Ventilacija izvlači vlažan zrak, a ako otvorite prozor, stvara se blaga cirkulacija zraka koja ubrzava isparavanje. Postavite sušilo blizu ventilatora ili prozora i primijetit ćete da se posteljina brže suši i ima svježiji miris.“

Osim toga, Seeley savjetuje i kada je najbolje vrijeme za pranje posteljine:

"Pokušajte prati posteljinu ujutro. Tako će imati cijeli dan da se prirodno osuši. Ako perete kasnije navečer, hladniji zrak sve usporava. Idealno je da pranje završite prije podneva kako bi tkanine imale koristi od dnevne topline i protoka zraka.“