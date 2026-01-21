U Omišu se priprema prosvjed protiv obilaznice: Građanske inicijative upozoravaju na sigurnost, troškove i proceduru

U Omišu se u subotu, 24. siječnja 2026. godine u 12 sati, u gradskoj luci – na mulu, održava prosvjed pod nazivom „Obilaznica zdravog razuma“, usmjeren protiv projekta izgradnje obilaznice prema prijedlogu Hrvatskih cesta.

Prosvjed organizira više građanskih inicijativa i mjesnih odbora, među kojima su Savez za Poljica, Udruga Volim Omiš, Građanska inicijativa Spasimo ušće Cetine te mjesni odbori Priko, Zakučac, Punta – Stari Grad i Duće. Organizatori navode kako im je cilj spriječiti realizaciju projekta koji, prema njihovim tvrdnjama, predstavlja ozbiljan sigurnosni, financijski i ekološki rizik.

Sigurnost građana i tehnička rješenja

Jedan od glavnih razloga za protivljenje projektu, ističu organizatori, jest učestala pojava odrona stijena na širem omiškom području, što je bilo posebno izraženo tijekom izgradnje tunela Komorjak i mosta preko Cetine. Smatraju da predložena trasa dodatno ugrožava sigurnost građana i imovine.

Posebno upozoravaju na činjenicu da projektom nije predviđen izravni izlaz za Omiš, kao ni spoj na cestu Omiš – čvor Blato na Cetini, što nazivaju neprihvatljivim propustom. Kao argument navode i ranije izjave direktora Hrvatskih cesta Ivice Budimira, prema kojima bi se taj spoj eventualno realizirao naknadno, ako se pokaže potreba.

Organizatori se pozivaju i na mišljenje Društva za ceste VIA VITA, čiji je Upravni odbor još ranije ocijenio da je prijedlog izmjene trase, koji je izradio inženjer Ive Vulić, tehnički i ekonomski opravdan te predstavlja dobru osnovu za daljnje razmatranje.

Sumnje u rokove, troškove i procedure

U proglasu se izražava sumnja da se projekt može završiti u planiranom roku od 42 mjeseca, osobito s obzirom na složenost zahvata i činjenicu da odabrani izvođač, prema tvrdnjama organizatora, nema iskustva u izgradnji vijadukata i tunela. Također upozoravaju na ranija kašnjenja radova na projektu gradske luke u Omišu.

Dodatno se problematizira financijska strana projekta, koji se većim dijelom sufinancira sredstvima Europske unije. Organizatori tvrde da postoje indicije zaobilaženja propisanih procedura i sigurnosnih standarda te najavljuju prijavu Uredu europskog javnog tužitelja.

Postavlja se i pitanje tko će snositi odgovornost u slučaju povećanja troškova izgradnje za 30 ili 50 posto, kao i tko će financirati eventualne dodatne radove koje bi mogla naložiti obvezna revizija projekta.

Poziv premijeru i zahtjev za transparentnošću

Organizatori javno pozivaju predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da im se pridruži na prosvjedu kako bi ga, kako navode, izravno upoznali s manjkavostima projekta i svojim zahtjevima. Također traže uvid u građevinsku dozvolu i kompletnu dokumentaciju, ističući da se radi o javnom, a ne privatnom projektu.

Poruka prosvjeda, poručuju organizatori, nije protiv razvoja, već za sigurnije, jeftinije i ekološki prihvatljivije rješenje, temeljeno na struci i interesu građana Omiša i okolice.