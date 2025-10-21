U olupini podmornice Titan pronašli kameru, evo što je snimila

Spasilački timovi koji istražuju olupinu podmornice OceanGate Titan otkrili su podvodnu kameru koja je preživjela katastrofu u kojoj je 18. lipnja 2023. poginulo pet osoba.

Kamera je pronađena među ostacima implodirane podmornice i, prema američkom Nacionalnom odboru za sigurnost prometa (NTSB), bila je opremljena optikom od safirnog kristala i dizajnirana da izdrži dubine do 6000 metara.

Iako je leća bila razbijena, kućište od titana ostalo je netaknuto, a unutar uređaja istražitelji su pronašli SD memorijsku karticu s očuvanim podacima.

Nakon što je izvučena s dna sjevernog Atlantskog oceana, kamera je poslana u NTSB-ov laboratorij, gdje su stručnjaci uspjeli izdvojiti 12 fotografija i devet kratkih videozapisa.

Prema izvješću NTSB-a, nijedna od pronađenih snimki ne prikazuje posljednje trenutke podmornice Titan ni trenutak katastrofalne implozije.

Najnovije datoteke s vremenskim oznakama datiraju iz 16. svibnja 2023., otprilike mjesec dana prije kobne misije.

"OceanGate uspio je identificirati ronioca na jednom od videa prema njegovu ronilačkom odijelu i opremi. Riječ je o članu posade koji je sudjelovao samo u misijama 1 i 2 te u obuci u plitkoj vodi kod Bay Bullsa u Newfoundlandu", navodi se u priopćenju.

NTSB dodaje da su snimke vjerojatno nastale tijekom postavljanja i kalibracije opreme, a ne tijekom stvarnih zarona. Među njima su i pogledi na obalu Holyrooda u Kanadi te unutrašnjost radionice Pomorskog instituta u St. John’su.

U imploziji podmornice Titan poginuli su izvršni direktor OceanGatea Stockton Rush (61), britanski milijarder Hamish Harding (58), stručnjak za Titanic Paul-Henri Nargeolet (77) te Shahzada Dawood (48) i njegov 19-godišnji sin Suleman, prenosi Dnevnik.

Podmornica, vrijedna oko 4,2 milijuna dolara, izgubila je kontakt s površinom samo sat i 45 minuta nakon početka spuštanja prema olupini Titanica. Nekoliko dana kasnije olupina je pronađena na dnu Atlantskog oceana.

Tvrtka OceanGate ubrzo nakon tragedije prekinula je s radom, dok brojne međunarodne agencije, uključujući NTSB, još uvijek istražuju kako bi se utvrdili točni uzroci implozije.