U Noći muzeja očekuje nas bogat program događanja u Kaštelima

Ovog petka očekuje nas 21. Noć muzeja koja će se održati i u Kaštelima. Od 18 do 23 sata na tri lokacije: dvorac Vitturi, villa Nika i Nadbiskupski kaštel u Kaštel Sućurcu otvaraju svoja vrata za sve posjetitelje.

U Kaštel Lukšiću možete sudjelovati u Likovnoj radionici koja se odvija uz suradnju s Odsjekom za likovnu kulturu i likovnu umjetnost Umjetničke akademije u Splitu ili uživati u izložbi ''Kaštela na prijelazu stoljeća'' kroz priče Pave Ercegovca.

U villi Niki, pak možete razgledati izložbu autorice Sanje Acalije pod nazivom ''I mi smo to imali''.

U Nadbiskupskom kaštelu, u Kaštel Sućurcu bit će moguće pogledati izložbu ''Tvornica cementa Dalmatia d.d. uz stručno vodstvo.