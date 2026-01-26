U Noći muzeja obavezno posjetite Arheološki muzej u Splitu i Salonu

U petak, 30. siječnja 2026., Arheološki muzej u Splitu i arheološki lokalitet Salona i ove se godine uključuju u nacionalnu manifestaciju Noć muzeja i ponovo nas oduševljavaju bogatim, raznolikim i sadržajno snažnim programom. Kreativne snage ovog, najstarijeg muzeja u Hrvatskoj, pripremile su inovativne aktivnosti koje se izmjenjuju svaki sat počevši od 18 sati, omogućavajući publici da osjete baštinu na poseban način i u autentičnom ambijentu.

Dodatna atraktivnost leži u povezivanju dviju lokacija, Arheološkog muzeja u Splitu i antičke Salone, besplatnim autobusnim prijevozom čime posjetitelji u istoj večeri mogu doživjeti dva potpuno različita, ali jednako uzbudljiva muzejska iskustva.

Noć muzeja u Arheološkom muzeju u Splitu

18:00 – 01:00 | Zrinsko-Frankopanska 25, Split

Arheološki muzej u Splitu u Noći muzeja donosi program koji objedinjuje aktualne izložbe, tematska stručna vodstva, obiteljske sadržaje, uključivanje mladih i međuinstitucionalne suradnje kao i suvremene interpretacijske pristupe.

Program se tematski snažno oslanja na aktualne izložbe Ecclesia et Regnum – Splitski crkveni sabori 925. i 928. godine, priređenu povodom obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, kao i na izložbu Meduzin pogled, koja publiku vodi u svijet antičkih mitova, monumentalne kamene plastike i složenih konzervatorsko-restauratorskih zahvata.

Uz čarobni ambijent kojeg se u ovom muzeju jednostavno mora doživjeti u noćnom izdanju, posjetitelje očekuju:

kino večer uz maratonsku projekciju serijala Hrvatski kraljevi

posebno osmišljena tematska vodstva kroz aktualne izložbe i u suradnji s Riznicom splitske katedrale

obiteljska avantura pod nazivom Sherlock u muzeju: Kraljevski slučaj!

pod nazivom Baština kao inspiracija - Open studio u lapidariju, u kojem učenici Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split uživo izrađuju dizajnerske predmete inspirirane baštinom

u lapidariju, u kojem učenici uživo izrađuju dizajnerske predmete inspirirane baštinom tematsko vodstvo posvećeno rijetkim knjigama i dokumentima hrvatskog srednjeg vijeka

hrvatskog srednjeg vijeka kasnovečernje vodstvo kroz mitove, božanstva i kultove antičkog svijeta

topli napitci koje u prvom dijelu večeri pripremaju i nude učenici Turističko-ugostiteljske škole Split.

Noć muzeja u Saloni

18:00 – 23:00 | arheološki lokalitet Salona, Solin

Istu večer, u Noći muzeja u Saloni, antički grad u posebnom noćnom ambijentu postaje prostor kretanja, igre i istraživanja. Program u Saloni osmišljen je kao aktivno iskustvo lokaliteta, namijenjeno svim generacijama, a uključuje:

omiljeni sportsko-kulturni događaj - Noćna utrka u Saloni u organizaciji Trail i treking Kluba Strka

u organizaciji obiteljski program „KOCKA JE BAČENA! – RIMSKI IZAZOV” koji spaja stručno vodstvo, timsku igru i natjecanje u drevnim društvenim igrama

koji spaja stručno vodstvo, timsku igru i natjecanje u drevnim društvenim igrama noćno tematsko vodstvo „Noć u antičkom gradu”, koje otkriva slojeve života, arhitekture i svakodnevice Salone u posebnom večernjem ozračju

Autentični ambijent antičkog grada pod zvijezdama predstavlja poseban doživljaj prostora u kojem se povijest snažno doživljava.

Besplatan autobusni prijevoz između Arheološkog muzeja u Splitu i Salone

Kako bi posjetiteljima omogućili da u istoj večeri dožive obje lokacije, osiguran je besplatan autobusni prijevoz između Arheološkog muzeja u Splitu i Salone.

Autobusne linije prometuju tijekom večeri prema unaprijed definiranim terminima, usklađenima s programima, čime se posjetiteljima omogućuje jednostavno, sigurno i ugodno kretanje.

Raspored vožnji

Polasci iz Splita (ispred Arheološkog muzeja u Splitu)

17:00 h

19:00 h

20:30 h

Polasci iz Salone (redovna autobusna stanica Starine)

18:30 h

20:00 h

22:00 h

23:00 h

Ulaz na sve programe je besplatan.

Za detaljan program i raspored prijevoza informacije su dostupne na službenim mrežnim stranicama Arheološkog muzeja u Splitu.