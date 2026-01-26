U Noći muzeja obavezno posjetite Arheološki muzej u Splitu i Salonu

U petak, 30. siječnja 2026., Arheološki muzej u Splitu i arheološki lokalitet Salona i ove se godine uključuju u nacionalnu manifestaciju Noć muzeja i ponovo nas oduševljavaju bogatim, raznolikim i sadržajno snažnim programom. Kreativne snage ovog, najstarijeg muzeja u Hrvatskoj, pripremile su inovativne aktivnosti koje se izmjenjuju svaki sat počevši od 18 sati, omogućavajući publici da osjete baštinu na poseban način i u autentičnom ambijentu.
Dodatna atraktivnost leži u povezivanju dviju lokacija, Arheološkog muzeja u Splitu i antičke Salone, besplatnim autobusnim prijevozom čime posjetitelji u istoj večeri mogu doživjeti dva potpuno različita, ali jednako uzbudljiva muzejska iskustva.
Noć muzeja u Arheološkom muzeju u Splitu
18:00 – 01:00 | Zrinsko-Frankopanska 25, Split
Arheološki muzej u Splitu u Noći muzeja donosi program koji objedinjuje aktualne izložbe, tematska stručna vodstva, obiteljske sadržaje, uključivanje mladih i međuinstitucionalne suradnje kao i suvremene interpretacijske pristupe.
Program se tematski snažno oslanja na aktualne izložbe Ecclesia et Regnum – Splitski crkveni sabori 925. i 928. godine, priređenu povodom obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, kao i na izložbu Meduzin pogled, koja publiku vodi u svijet antičkih mitova, monumentalne kamene plastike i složenih konzervatorsko-restauratorskih zahvata.
Uz čarobni ambijent kojeg se u ovom muzeju jednostavno mora doživjeti u noćnom izdanju, posjetitelje očekuju:
- kino večer uz maratonsku projekciju serijala Hrvatski kraljevi
- posebno osmišljena tematska vodstva kroz aktualne izložbe i u suradnji s Riznicom splitske katedrale
- obiteljska avantura pod nazivom Sherlock u muzeju: Kraljevski slučaj!
- Baština kao inspiracija - Open studio u lapidariju, u kojem učenici Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split uživo izrađuju dizajnerske predmete inspirirane baštinom
- tematsko vodstvo posvećeno rijetkim knjigama i dokumentima hrvatskog srednjeg vijeka
- kasnovečernje vodstvo kroz mitove, božanstva i kultove antičkog svijeta
- topli napitci koje u prvom dijelu večeri pripremaju i nude učenici Turističko-ugostiteljske škole Split.
Noć muzeja u Saloni
18:00 – 23:00 | arheološki lokalitet Salona, Solin
Istu večer, u Noći muzeja u Saloni, antički grad u posebnom noćnom ambijentu postaje prostor kretanja, igre i istraživanja. Program u Saloni osmišljen je kao aktivno iskustvo lokaliteta, namijenjeno svim generacijama, a uključuje:
- omiljeni sportsko-kulturni događaj - Noćna utrka u Saloni u organizaciji Trail i treking Kluba Strka
- obiteljski program „KOCKA JE BAČENA! – RIMSKI IZAZOV” koji spaja stručno vodstvo, timsku igru i natjecanje u drevnim društvenim igrama
- noćno tematsko vodstvo „Noć u antičkom gradu”, koje otkriva slojeve života, arhitekture i svakodnevice Salone u posebnom večernjem ozračju
Autentični ambijent antičkog grada pod zvijezdama predstavlja poseban doživljaj prostora u kojem se povijest snažno doživljava.
Besplatan autobusni prijevoz između Arheološkog muzeja u Splitu i Salone
Kako bi posjetiteljima omogućili da u istoj večeri dožive obje lokacije, osiguran je besplatan autobusni prijevoz između Arheološkog muzeja u Splitu i Salone.
Autobusne linije prometuju tijekom večeri prema unaprijed definiranim terminima, usklađenima s programima, čime se posjetiteljima omogućuje jednostavno, sigurno i ugodno kretanje.
Raspored vožnji
Polasci iz Splita (ispred Arheološkog muzeja u Splitu)
- 17:00 h
- 19:00 h
- 20:30 h
Polasci iz Salone (redovna autobusna stanica Starine)
- 18:30 h
- 20:00 h
- 22:00 h
- 23:00 h
Ulaz na sve programe je besplatan.
Za detaljan program i raspored prijevoza informacije su dostupne na službenim mrežnim stranicama Arheološkog muzeja u Splitu.