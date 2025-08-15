U Njemačkoj pronađen 31-godišnji Hrvat kojeg su obitelj i policija tražili nekoliko dana

Pronađen je Ivan Volarević, 31-godišnjak čiji je nestanak prijavljen 10. kolovoza ove godine u četvrti Metternich u njemačkom gradu Koblenzu.

Lokacija na kojoj je Volarević pronađen je grad Augsburg, no za sada nije poznato u kakvom je stanju niti kako je ondje dospio. Policija zasad ne daje izjave.

Vijest o pronalasku potvrdio je Igor Čačija, ali osim da je potraga „sretno završila“, nisu poznate dodatne informacije o okolnostima pronalaska, piše N1.

Njemačka policija je intenzivno tragala za Volarevićem nakon što mu se trag izgubio početkom tjedna. Prema ranijim navodima o kojima je Fenix-magazin pisao, Ivan je posljednji put viđen upravo 10. kolovoza, a nakon toga mu se svaki trag gubi.

U potragu su bili uključeni policijski timovi, obitelj i prijatelji, a javnosti je ponuđena i nagrada od 1.000 eura za svaku korisnu informaciju koja bi mogla pomoći u njegovom pronalasku.

Obitelj zahvaljuje svima koji su sudjelovali u potrazi i pružili podršku.