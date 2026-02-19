U nekoliko dana dva napada na imovinu u Šibeniku, policija traga za počiniteljima

Na području Šibenika proteklih dana zabilježena su dva kaznena djela – teška krađa i oštećenje tuđe stvari, izvijestila je policija.

U razdoblju od 16. do 18. veljače nepoznati počinitelj provalio je u aparate za zabavu u vlasništvu tvrtke iz Zagreba, iz kojih je otuđio novac.

U drugom slučaju, 15. i 18. veljače, nepoznata osoba u dva je navrata oštetila osobni automobil u vlasništvu 43-godišnjaka. Materijalna šteta procijenjena je na oko 800 eura.

Policija provodi izvide radi utvrđivanja okolnosti i pronalaska počinitelja, a protiv nepoznatih osoba bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.