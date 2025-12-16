U nedjelju zatvaranje prvog Adventa u Vučevici: Koncert i vatromet u mjestu s tek tridesetak stanovnika

U nedjelju, 21. prosinca 2025. godine, u Vučevici u općini Klis održat će se zatvaranje prvog Adventa u ovom malom mjestu koje broji svega tridesetak stanovnika.

Program započinje u 15 sati, dok je od 17 sati najavljen koncert, nakon kojeg će posjetitelje razveseliti i vatromet. Organizatori ističu kako je riječ o jedinstvenom adventskom događaju na ovom području, s posebnim naglaskom na pristupačne cijene hrane i pića.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon Adventa na Kamusu u Splitu, ovo je, prema navodima organizatora, jedini advent u okolici koji nudi sadržaj prilagođen svim posjetiteljima, bez visokih cijena koje su ove godine česte na sličnim manifestacijama, osobito u vrijeme inflacije i recesije.

Advent u Vučevici već je privukao pažnju zbog svoje autentičnosti i zajedništva, a završnica bi trebala okupiti mještane i posjetitelje iz okolnih mjesta.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da dođu i sami se uvjere u atmosferu ovog nesvakidašnjeg adventskog događanja u zaleđu Splita.