U nastavku hit serije glavni glumac mrtvacima pušta stihove evergreena "Proplakat će zora"

Na AMC-ju je proteklog vikenda krenuo novi spin-off popularne serije "Živi mrtvaci" pod nazivom "Dead City ("Mrtvi grad"). U ovom nastavku Lauren Cohan i Jeffrey Dean Morgan repriziraju svoje uloge Maggie i Negana iz originalne televizijske serije putujući u postapokaliptični Manhattan odsječen od kopna u potrazi za Maggienim otetim sinom, Hershelom.

Grad koji se raspada pun je mrtvih i stanovnika koji su od New Yorka napravili svoj svijet pun anarhije, opasnosti i terora. No, ono što je najbolje je da je sina oteo lik kojeg Negan dobro zna, a kojem je nadimak The Croat (Hrvat). Glumi ga dobro nam poznati Željko Ivanek (65), slovenski glumac hrvatskog podrijetla.

Što svira? Ni manje ni više nego Mišo Kovač

U prvoj epizodi Hrvat pokazuje kako bi mogao postati jedan od najgorih negativaca u cijeloj franšizi, a Amerikancima je valjda posebno zlokobno kada ga čuju da priča hrvatski. Tako na kraju epizode kada ubije čovjeka čujemo ga kako nonšalantno na hrvatskom kaže: "Kakva šteta". No, najbolja fora je kada se na Manhattanu pojavi kamion s kojeg trešti glazba koja privlači mrtvace. Što svira? Ni manje ni više nego Mišo Kovač i stihovi evergreena "Proplakat će zora", piše Večernji list.

Rođen je u Ljubljani 1957., a njegova je obitelj emigrirala u SAD kad su Željku bile samo tri godine. U Americi je završio osnovnu i srednju školu, a zatim i diplomirao na prestižnom Yaleu te završio londonsku Akademiju za glazbene i dramske umjetnosti.

Nakon diplome Ivanek je godinama gradio karijeru u kazalištu, no ipak je najpoznatiji po brojnim sporednim ulogama. Njegovi su ga fanovi na Facebooku duhovito opisali kao "svačijeg najdražeg policajca, agenta, odvjetnika, čuvara zatvora i terorista". I doista, Ivanek se dobro snašao u svim tim ulogama te vrlo brzo postao jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica.

Premda se početkom devedesetih pojavio u serijama "Zakon u Los Angelesu" i "Zakon i red", Ivanek je prvi put zapažen u hit seriji "Odjel za umorstva", gdje je u 37 epizoda igrao pomoćnika državnog tužitelja Eda Danversa, čovjeka koji pokušava dobiti što veću kaznu za kriminalce. Nakon ove uloge pojavio se u "Frasieru", "Pravdi za sve" i seriji "Millenium", a sljedeću veliku ulogu ostvario je u kultnom "OZ-u" u kojem je glumio guvernera Jamesa Devlina.

No, nama je posebno zanimljiva uloga iz prve dvije sezone serije "24", u kojoj je portretirao Andrea Drazena, sina srpskog terorista Victora Drazena, kojeg je glumio Dennis Hopper.

"Tek sam kasnije postao Srbin"

– Bilo je to pravo iznenađenje jer sam trebao glumiti u samo dvije epizode, a na kraju sam se pojavio u njih 15. Zanimljivo je da na početku autori nisu otkrili odakle su točno Drazeni pa sam govorio neodređenim europskim naglaskom. Tek sam kasnije postao Srbin – prisjećao se Ivanek. Osim u "24", Ivanek je na početku stoljeća glumio i u serijama "Njujorški plavci", "CSI", "Zapadno krilo" i "Zona sumraka", a dosad mu je najveći uspjeh serija "Opasna igra", u kojoj je za ulogu odvjetnika Raya Fiskea 2008. godine dobio nagradu Emmy u kategoriji najbolji sporedni glumac.

– Imao sam sreću što sam ponovno radio s glumačkim veličinama kao što su Ted Danson i Glenn Close. No, i priča je bila odlično napisana pa je zato serija i osvojila toliko nagrada – kaže Ivanek, koji nakon ove uloge više nije trebao ići na audicije za TV serije. Imati Ivaneka u seriji postala je stvar prestiža pa se tako u godinama koje su slijedile pojavio u brojnim serijama kao što su "Izgubljeni", "Mentalist", "Brojevi", "Prava krv", "House", "Velika ljubav", "Heroji", "Događaj", "Face" ("Suits"), "Zločinci u odijelima", "Mafijaški doktor", "Banshee", "Amerikanci", "Revolucija", "12 majmuna" te "Igre moći".

Još uvijek je u kontaktu s prijateljima u Ljubljani, a pogotovo najboljim prijateljem iz djetinjstva Igorom. Prije nekoliko godina nakon dugo vremena posjetio je Ljubljanu u pratnji engleskih i američkih prijatelja te im pokazao gdje je rođen, piše Večernji list.