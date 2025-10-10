U najavi izmjene Zakona o strancima: Administrativno rasterećenje, digitalizacija, obavezno učenje jezika

U Matici hrvatskih obrtnika održan je Obrtnički fokus na temu izazova poslodavaca u kontekstu Zakona o strancima na kojem su sudjelovali predstavnici državnih tijela nadležnih za Zakon te predstavnici obrtnika.

Državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar i voditeljica Službe za zakonodavstvo i analitiku u Upravi za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova Anita Mandić iznijeli su podatke, usuglasili se da je Zakon donesen u ožujku postigao cilj s obzirom na veliku količinu neprijavljenog rada, velike fluktuacije stranih radnika i makinacije manjeg dijela poslodavaca te najavili da će do kraja godine biti pokrenut zakonodavni postupak izmjena Zakona koje će olakšati provedbu Zakona, ali i dodatno regulirati područje, s naglaskom da je istovremeno riječ i o važnom sigurnosnom pitanju te da je potrebno voditi računa o utjecajima istog na društvo u cjelini, uz zadovoljavanje potreba tržišta i gospodarstva.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Naime, smanjen je broj izdan radnih dozvola s 206.000 tisuća prošle godine na nešto više od 136.000 do kraja rujna, a povećan je udjel zahtjeva za produljenjem dozvola s četvrtine na 35 %, olakšana je zapošljavanje kod novog poslodavca nakon godine dana rada u istom zanimanju, kao i promjena zanimanja kod istog poslodavca. Ove godine podneseno je nešto više od 213.000 zahtjeva te je 80 posto zahtjeva riješeno. Dodatno, ove godine je aktiviran i povećan broj domaćih radnika s evidencije nezaposlenih, uz velik skok u radu uz mirovinu te rast povratnika iz inozemstva u ukupnoj brojci od 13.000. Spomenut je i pilot projekt u suradnji s Filipinima koji će dati jamstvo za 300 provjerenih radnika u kontekstu zdravlja, sigurnosti i vještine, koji će zatim biti ponuđeni hrvatskim poslodavcima.

Predstavnici tijela državne uprave su najavili izmjene i dopune Zakona o strancima za kraj ove godine te najavili administrativna rasterećenja, digitalizaciju, obavezno učenje jezika uz sufinanciranje države 50 %-70 % ovisno o veličini subjekta, produljenje roka važenja sezonske dozvole na više sezona, produljenje promatranog razdoblja za definiranje uvjeta prometa s 6 mjeseci na godinu dana.

Ante Perica iz Hrvatske gospodarske komore upozorio je na promjene trendova kod tvrtki koje se okreću drugim zemljama u potrazi za radnom snagom. Primjerice, prošle godine u prvih devet mjeseci zabilježen je dolazak 10 tisuća stranih radnika iz Bangladeša, a ove godine u istom razdoblju samo 3 tisuće. Strani radnici dolaze u najvećoj mjeri iz BIH, Nepala i Srbije, dok na četvrtom mjestu dolazi do promjene – zauzimaju ga Filipinci, a Indijci padaju na peto mjesto.

„Do unatrag pet godina nije bilo potrebe za stranim radnicima, a do sada, u 40 godina moga poslovanja, ovo je najveći izazov i problem s kojim smo se susreli. Obrazovni sustav nije odgovarao tržištu rada, nastao je vakuum te su strani radnici potreba. Nema radnika iz Hrvatske ni okruženja, bazen je prazan. Upozoravam na ugovore s investitorima koje nije moguće provesti ukoliko nemamo radnu snagu ili čekamo prekomjerno na izdavanje dozvola za njihov rad. Dodatno, poslodavci su uvjetovani na neprimjereno povećanje plaća koje ne prati kvaliteta rada“, upozorava Antun Trojnar, potpredsjednik HOK-a zadužen za građevinarstvo i obrtnik koji zapošljava strane radnike, apelirajući da se mora ubrzati procedura izdavanja dozvola.

Mihovil Vuković, voditelj Odjela za gospodarstvo i savjetovanje HOK-a, naglasio je da je najveći broj upita obrtnika s terena vezan uz dužinu trajanja izdavanja dozvole, uz apel da većina uzornih poslodavaca ne smije biti kažnjena zbog nemara nekolicine. Pozdravio je produljeno trajanje dozvola za boravak i rad s jedne na tri godine te za sezonskog radnika s 6 na 9 mjeseci, ali i istaknuo problem propisivanja određenog prometa te obaveza zapošljavanja hrvatskog državljanina na godinu dana kao uvjete za dobivanje dozvole. Također, naglasio je korektnu i konstruktivnu suradnju u okviru Radne skupine Zakona o strancima te istaknuo da se glas obrtnika čuje i uvažava, pozdravivši pristanak na brojne inicijative HOK-a u novim izmjenama i dopunama koje se tiču administrativnog rasterećenja, digitalizacije, sezonskog rada te olakšanog zapošljavanja provjerenih stranih radnika.

Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil je podsjetio na brojna traženja HOK-a prema nadležnim tijelima u smjeru tumačenja i prilagodbe Zakona, nadopunivši iznesenu problematiku i s problemom smještaja radnika te izdavanja dozvola za boravak i rad sezonskih radnika u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu na samo 90 dana, što se pokazalo nedovoljnim na terenu.