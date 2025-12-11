U moru kod Starog Grada otkriveni mogući ostaci antičkog brodoloma

Kroz program razvoja, zaštite i valorizacije podmorske baštine, Splitsko-dalmatinska županija financirala je projekt “Višeslojno snimanje podmorja Starogradskog zaljeva” u iznosu od 3.000,00 eura.

Obavljeno podvodno arheološko istraživanje u akvatoriju poluotoka Kabal jedno je od rijetkih pretraživanja morskog dna u potrazi za arheološkim nalazištima i nalazima na području istočnog Jadrana na ovaj način.

Iako istraživanjima nisu pronađeni pretpostavljeni ostaci antičkih brodoloma koji se spominju u stručnoj literaturi , pronađen je jedan nalaz koji bi mogao predstavljati ostatke antičkog brodoloma sa amforama kao i tri izolirana nalaza koja bi mogla predstavljati usamljene amfore, što treba biti potvrđeno budućim zaronima na dobivenim pozicijama. Obavljenim istraživanjima je dokazana brzina, učinkovitost i preciznost pregleda morskog dna side scan sonarom koja u budućnosti može biti još i unaprijeđena ako se kombinira sa operativnim podvodnim ROV-om (Remotely operated vehicle), pomoću kojeg bi se po dobivanju točne pozicije sonarom moglo odmah provjeriti navedenu lokaciju i kamerom.

Istraživanje je provela tvrtka Kantharos d.o.o. - objavljeno je na Facebook stranici Grad Stari Grad.