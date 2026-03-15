U Marmontovoj srušen rasvjetni stup, građani zatečeni prizorom: "Netko ga je odvalio"

Nedjeljno jutro u središtu Splita donijelo je neobičan prizor koji je iznenadio prolaznike. U Marmontovoj ulici, jednoj od najprometnijih pješačkih zona u gradu, na tlu je završio rasvjetni stup.

Na događaj su upozorili građani. Prema njihovim riječima, čini se da je stup nasilno srušen.

“Netko ga je odvalio”, javljaju čitatelji koji su prvi primijetili oštećenje u samom centru grada.

Za sada nije potvrđeno kako je točno došlo do rušenja rasvjetnog stupa ni je li riječ o nesreći ili o namjernom oštećenju.

Očekuje se da će nadležne službe utvrditi okolnosti događaja te ukloniti oštećeni stup kako bi se spriječile eventualne opasnosti za prolaznike.