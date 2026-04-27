U Makarskoj zaustavljen ponavljač prometnih prekršaja: Vozio bez dozvole i odbio test na drogu, završio u zatvoru

Policija je u petak ujutro u Makarskoj zaustavila 24-godišnjeg vozača za kojeg je utvrđeno da je počinio više teških prometnih prekršaja.

Kontrolom je utvrđeno da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita, i to unatoč izrečenoj zabrani upravljanja vozilom. Osim toga, odbio je testiranje na prisutnost droge u organizmu.

Budući da je riječ o višestrukom ponavljaču istovrsnih prekršaja, policija ga je uhitila te je u žurnom postupku priveden na sud.

Policija je predložila određivanje zadržavanja, izricanje kazne zatvora za svaki prekršaj te novu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godinu dana.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana, nakon čega je predan u zatvor, dok će odluka o kazni za počinjene prekršaje biti donesena naknadno.