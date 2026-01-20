U Makarskoj dvojica upravljala vozilom bez vozačke, odbili test na droge

U nedjelju, 18. siječnja 2026.godine oko 10 sati policijski službenici Policijske postaje Makarska u mjesto Zaostrog zaustavili su vozilo kojim je upravljao 46-godišnji muškarac. Utvrđeno je da upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih 18 negativnih prekršajnih bodova. Također je utvrđeno da na osobnom vozilu nije bila postavljena stražnja registarsku oznaka. Odbio je testiranje na droge, a utvrđeno je da posjeduje metamfetamin. Uhićen je i odveden na sud.

Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, imajući u vidu ranije počinjene teške prometne prekršaje, predloženo je određivanje zadržavanja u trajanju od 15 dana, da mu se izrekne kazna zatvora od 50 dana, novčana kazna u ukupnom iznosu od 750 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju 12 mjeseci.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 13 dana nakon čega je predan u zatvor.

U ponedjeljak, 19. siječnja oko 00:10 sati u Makarskoj zaustavljeno je osobno vozilo kojim je upravljao 36-godišnjak prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom bilo koje kategorije, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Na zahtjev policijskih službenika odbio se podvrgnuti preliminarnom testiranju radi utvrđivanja prisutnosti droga ili lijekova u organizmu, odnosno uzimanju krvi i urina radi analize.

Uhićen je i doveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, ali i zbog činjenice da je ponavljač istovrsnih prometnih prekršaja, da mu se izrekne kazna zatvora od 40 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju 12 mjeseci.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor.