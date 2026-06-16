U Ljetnom kinu Bačvice večeras premijerno pobjednik Berlinalea i novi film Pave Marinkovića

Nakon gostovanja glavne glumice Violet Braeckman i premijere filma „Heysel 85“, koji na jesen stiže u kina, 19. Festival mediteranskog filma Split večeras donosi nove uzbudljive naslove.

Publika u Ljetnom kinu Bačvice prva će u Hrvatskoj gledati „Žuta pisma“, film koji je na Berlinaleu osvojio Zlatnog medvjeda za najbolji film. Potpisuje ga tursko-njemački redatelj İlker Çatak, a riječ je o napetoj i aktualnoj političkoj drami o tome koliko brzo uređen život može nestati kada pojedinac postane nepoželjan u očima vlasti.

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Žiri predvođen Wimom Wendersom prepoznao je u filmu snažno i univerzalno upozorenje na uspon represije, ali i intimnu priču o braku koji se raspada pod pritiskom politike, straha i borbe za preživljavanje.

Na Bačvicama će premijerno biti prikazan i kratkometražni igrani film „Krava“, sniman u okolici Sinja. Scenarij i režiju potpisuje Pavo Marinković, a film je svjetsku premijeru imao na Međunarodnom filmskom festivalu u Chicagu, najstarijem natjecateljskom filmskom festivalu u Sjevernoj Americi.

U Kinoteci Zlatna vrata prikazuje se intrigantna drama „Leptir“.

Program na Tvrđavi Gripe otvara talijanski kratki film „Neprijatelj“ iz programa Ješke, nakon kojeg slijedi vizualno dojmljiva, tematski snažna i napeta drama redateljice Tereze Nvotove. Filmom dominira iznimna izvedba glavnog glumca Milana Ondríka, a premijerno je prikazan u programu Orizzonti Venecijanskog filmskog festivala.

U besplatnom kinu u Đardinu gostuje Postira Seaside Film Festival.