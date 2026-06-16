Barbir upozorava: "Građani Trstenika više ne traže obećanja, nego poštivanje rokova"

Dok se radovi na projektu aglomeracije u Zajčevoj ulici nastavljaju i nakon javno objavljenog roka završetka, građani Trstenika svakodnevno se suočavaju s prometnim kolapsom, dugotrajnim zastojima i otežanim funkcioniranjem cijelog kotara.

Iako postoji široko razumijevanje za važnost ovog infrastrukturnog projekta, jednako tako postoji i opravdano očekivanje da se poštuju najavljeni rokovi te da građani pravodobno dobiju jasne i točne informacije o tijeku radova i planiranom prometnom rasterećenju, poručuje Damir Barbir, predsjednik Gradskog kotara Trstenik, gradski vijećnik Grada Splita i saborski zastupnik.

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Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Građani Trstenika posljednjih mjeseci svakodnevno trpe velike prometne gužve i otežano funkcioniranje zbog radova na projektu aglomeracije u Zajčevoj ulici. Od samog početka podržavao sam realizaciju ovog važnog infrastrukturnog projekta, ali jednako tako smatram da građani imaju pravo očekivati poštivanje javno objavljenih rokova i transparentnu komunikaciju.

Vodovod i kanalizacija na svojim je službenim stranicama objavio kako će radovi i privremena regulacija prometa u Zajčevoj ulici trajati do 15. lipnja 2026. godine.

Danas, 16. lipnja, stanje na terenu pokazuje da radovi i dalje traju, a prometno opterećenje koje svakodnevno pogađa Trstenik nije smanjeno.

Posebno želim podsjetiti kako je direktor Vodovoda i kanalizacije Ivica Perić tijekom našeg neformalnog razgovora na blagdan svetog Duje rekao kako je cilj što prije omogućiti prometovanje barem jednom prometnom trakom u svakom smjeru kako bi se građanima olakšao svakodnevni život tijekom izvođenja radova.

Građani Trstenika bili su strpljivi i pokazali razumijevanje za važnost ovog projekta. Sada s pravom očekuju da se ispune javno objavljeni rokovi i dana obećanja.

Posebno zabrinjava činjenica da se radi o prometnici čije zatvaranje svakodnevno uzrokuje velike gužve, otežava izlazak iz kotara te predstavlja ozbiljan sigurnosni problem za stanovnike, ali i za prolazak hitnih službi.

Pozdravljam činjenicu da je direktor Vodovoda i kanalizacije posljednjih dana javno komunicirao s građanima Trstenika i odgovorio na pitanja vezana uz problematiku Trsteničkog potoka. Upravo zato očekujem jednaku razinu otvorenosti i po pitanju rokova izvođenja radova te jasnu informaciju građanima kada će obećano prometno rasterećenje biti ostvareno.

Građani Trstenika ne traže ništa izvanredno. Traže da se poštuju javno objavljeni rokovi, ispune dana obećanja i da se o eventualnim promjenama pravodobno i transparentno obavijesti javnost", poručuje Barbir.