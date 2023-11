U KRATKOM ROKU POPUNJENI SVI TERMINI Mobilna mamografija u Zagori pokazala se kao izvrstan projekt: Prijavilo se oko 200 žena

Županijska liga protiv raka iz Splita, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar“, jučer je započela s akcijom pregleda dojki mobilnim mamografom.

Uz pomoć podružnica Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije, koji su pružile veliku podršku ovom cijelom projektu, pregledavat će se žene s područja Vrlike, Muća, Zagvozda te Lovreća u razdoblju od 13. do 16 studenog. Zanimljiv je podatak da su u vrlo kratkom roku popunjeni svi raspoloživi termini, pa će odabirom biti obuhvaćeno oko 200 žena i to u dobi od 38 do 70 godina.

Pregledane 54 žene s područja Vrlike, akcija ide dalje

U ponedjeljak, 13. studenog, su već pregledane 54 žene s područja Vrlike, što nam je pokazalo kako su ovakve akcije prevencije jako bitne poglavito u ruralnim dijelovima Hrvatske i Dalmacije, gdje se žene često i ne stignu posvetiti same sebi iz brojnih objektivnih i životnih razloga

Ovaj projekt rezultat je namjere Županijske lige protiv raka da se što veći broj žena odazove na preglede, budući da je statistika pokazala da je najmanji odaziv na mamografske preglede u ruralnim sredinama gdje je onda i veća učestalost karcinoma u poodmakloj fazi s neizvjesnim ishodima.

Prema posljednim objavljenim podacima Registra za rak, u Hrvatskoj je prošle godine zabilježeno 2869 novih slučajeva raka dojke.Sredstva za ovu akciju izdvojena su iz humanitarne utrke/šetnje Race for the cure 2023 koja se u rujnu ove godine održala u Splitu, za žene oboljele od raka dojke s ciljem da upozori na važnost podizanja svijesti i edukacije o nužnosti pregleda dojki i ranog otkrivanja karcinoma.

Sa Zagore se šire i na otoke

Županijska liga protiv raka ovom prigodom zahvaljuje se timu iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „dr. Andrije Štampara“ koji će obaviti preglede, ali i poslati nalaze na kućne adrese pacijenata, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Domu zdravlja Splitsko dalmatinske županije, te njihovim liječnicima i medicinskim sestrama.

Pregledi mobilnim mamografom nastavit će se i sljedeće godine, a obuhvatit će ne samo područje Zagore već će se proširiti i na otoke. Za taj projekt osigurat će se sredstva prikupljena registracijom za humanitarnu utrku / šetnju Race for the cure, baš kao što je bilo i ove godine.

Činiti dobro i vidjeti rezultate ovakvih i budućih zdravstvenih akcija na samom terenu, pravi su podstrek za buduće djelovanje Županijske lige protiv raka Split.