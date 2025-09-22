U Kini svečano obilježena 45. godišnjica prijateljstva Šangaja i Zagreba        

Hrvatska turistička zajednica i TZ grada Zagreba (TZGZ) organizirali su svečano obilježavanje 45. obljetnice prijateljstva između Zagreba i Šangaja. Ovo posebno događanje naziva „Bliski duhom - 45 godina prijateljstva Šangaja i Zagreba“, održalo se u prostorijama Povijesnog muzeja Šangaja uz podršku Gradske uprave za kulturu i turizam Šangaja. Događanje je obogaćeno posebnim postavom interaktivnih eksponata zagrebačkog Muzeja iluzija koji simboliziraju blizak odnos dvaju gradova.

„45. obljetnica prijateljstva nije samo podsjetnik na dugu tradiciju suradnje koja traje još od 1980., već i potvrda predanosti daljnjem razvoju i jačanju odnosa Hrvatske i Kine. Veseli nas kontinuirani porast kineskih gostiju koji uživaju u ljepotama naše zemlje tijekom svih godišnjih doba, baš kao i to što sve više Hrvata zanima bogata turistička ponuda Kine. Sve smo prepoznatljiviji po kvaliteti, održivosti, atraktivnosti ponude, ali i po sigurnosti boravka. Toga su svjesni i kineski turisti koji su u prvih osam mjeseci u Hrvatskoj ostvarili rast u noćenjima od 2 posto u odnosu na isto razdoblje lani“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, dodajući da je tržište Kine jedno od važnijih kada govorimo o razvoju cjelogodišnjeg turizma u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ispred Povijesnog muzeja Šangaja postavljena je instalacija dvaju srca koja se preklapaju, inspirirana licitarom kao simbolom jedinstva i prijateljstva. U unutarnjem izložbenom prostoru predstavljeni su eksponati koji istražuju temu perspektive, povezanosti i kulturnog dijaloga između Hrvatske i Kine. Program događanja vodila je Yunzhen Hou, dobitnica nagrade Grand prix Zlatne penkale HTZ-a 2023. za najbolju radijsku reportažu.

„Obilježavanje 45. obljetnice prijateljstva Šangaja i Zagreba još jednom pokazuje koliko su međunarodna partnerstva važna, posebno kada turizam i kultura zajedno stvaraju dodanu vrijednost. U tom je duhu TZGZ omogućila da postav zagrebačkog Muzeja iluzija, uz prigodne poruke poput „Ništa nije iluzija kada iza njega stoji 45 godina istinskog prijateljstva.“, bude predstavljen u Povijesnom muzeju u Šangaju oko mjesec dana. Suradnje utemeljene na 45 godina istinskog prijateljstva naših gradova dodatno jačaju poziciju Zagreba na svjetskoj turističkoj karti. To potvrđuju i brojke – u prvih osam mjeseci ove godine kineski su gosti zabilježili porast dolazaka od 11% i svrstali se među deset najvažnijih emitivnih tržišta. Uvjerena sam da će gradovi prijatelji Šangaj i Zagreb i dalje otvarati nove mogućnosti za razvoj turističkih tokova i zajedničkih projekata“, naglasila je Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba.

Svečanosti su prisustvovali i zamjenik generalne direktorice Gradske uprave za kulturu i turizam Šangaja Jin Lei te direktor Povijesnog muzeja Šangaja Zhou Qunhua. Također, uz brojne uzvanike iz svijeta turističke industrije, kulture i medija, na događanju je bio i Dario Mihelin, hrvatski veleposlanik u Kini.

„Ovim događanjem se potvrđuje važnost dugoročnog i strateškog prisustva Hrvatske u Kini, a isto je rezultat bliske i uspješne suradnje s kineskim partnerima, Gradske uprave za kulturu i turizam Šangaja, Povijesnog muzeja Šangaja i drugih institucija ključnih za naš rad. Posebno je vrijedno što će postava eksponata biti otvorena i tijekom praznika povodom Dana državnosti u Kini, kada milijuni turista putuju diljem zemlje, a Šangaj je jedno od najposjećenijih odredišta. Upravo tada, u jednom od najposjećenijih muzeja u gradu, imat ćemo priliku dodatno predstaviti Hrvatsku širokoj kineskoj publici“, rekla je Franka Gulin, direktorica Predstavništva HTZ-a u Kini, istaknuvši kako će postava eksponata za sve posjetitelje biti otvorena do 9. listopada 2025. godine.

Dodajmo kako se direktor Staničić u Pekingu dan ranije susreo s predstavnicima renomiranih kineskih avioprijevoznika Air China i Hainan Airlines, s kojima je razgovarao o značajnom potencijalu kineskog tržišta, sve većem interesu kineskih turista za Hrvatsku te važnosti aviolinija za daljnji rast turističkog prometa između Hrvatske i Kine.