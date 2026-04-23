U KBC-u Split se obilježava 30. obljetnica primjene DNA tehnologije u identifikaciji žrtava Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj.

Ova obljetnica obilježava povijesni trenutak kada je, upravo u Republici Hrvatskoj, kroz rad hrvatskih znanstvenika i stručnjaka, prvi put u svijetu znanstveno potvrđeno da se DNA tehnologija može sustavno primjenjivati u identifikaciji žrtava masovnih grobnica. Rezultati tog rada, objavljeni su 1996. godine u časopisu Journal of Forensic Sciences (Primorac D., Andelinovic S., Definis-Gojanovic M., Drmic I., Rezic B., Baden M.M., Kennedy M.A., Skakel S.B., Lee H.C. Identification of war victims from mass graves in Croatia and Bosnia and Herzegovina through the use of DNA Typing and standard forensic methods. J Forensic Sci 1996; 41:891-894). Ovim činom postavljeni su temelji suvremenoj forenzičkoj genetici.

U najtežim okolnostima Domovinskog rata, u Kliničkom bolničkom centru Split razvijeni su i primijenjeni prvi sustavni postupci identifikacije žrtava, čime je započeo proces koji je omogućio povratak identiteta i dostojanstva hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u obrani Domovine. Ovaj rad imao je snažan međunarodni odjek te je pridonio svjedočenju istine o ratnim zločinima i pred američkim Kongresom, kao i pred drugim međunarodnim institucijama.

Posebnu ulogu u razvoju ovog područja imali su i međunarodni znanstveni skupovi održani u Splitu, uključujući prvi kongres u organizaciji ISABS-a pod vodstvom prof. dr. sc. Dragana Primorca i prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića, koji je okupio vodeće svjetske stručnjake i trajno pozicionirao Hrvatsku kao jedno od ključnih središta razvoja forenzičke genetike. Do sada je u radu ISABS konferencija u suorganizaciji Mayo Clinic i Američke akademije za forenzičke znanosti, a koje se 29 godina održavaju u Hrvatskoj, sudjelovalo 6.500 znanstvenika i 860 predavača iz 85 država, među kojima 10 dobitnika Nobelove nagrade.

Tijekom protekla tri desetljeća, Republika Hrvatska razvila je jedan od najnaprednijih sustava identifikacije nestalih osoba, čime je dala nemjerljiv doprinos rasvjetljavanju sudbine žrtava, dostojanstvu njihovih obitelji i očuvanju istine o Domovinskom ratu. Ovim događajem odajemo počast žrtvama, izražavamo zahvalnost svima koji su sudjelovali u procesu identifikacija te potvrđujemo trajnu predanost znanosti, istini i Republici Hrvatskoj.

U sklopu obilježavanja bit će predstavljena prigodna monografija te otvorena izložba posvećena razvoju i značaju DNA identifikacija. Nazočnima će se obratiti Tomo Medved, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja, izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić, ravnatelj KBC Split, prof. dr. Šimun Anđelinović, Predstojnik Kliničkog zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju KBC Split, prof. dr. Dragan Primorac, predsjednik ISABS-a i izaslanik predsjednika Američke akademije za forenzičke znanosti (AAFS) i drugi.

Datum: 27. travnja 2026.

Vrijeme: 11 sati

Mjesto: Velika predavaonica Kliničkog bolničkog centra Split

Spinčićeva 1, Firule