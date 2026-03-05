U Kaštel Lukšiću promocija monografije o 100 godina HPD-a Mosor

U sklopu obilježavanja velike 100. obljetnice Hrvatskog planinarskog društva Mosor Split, u Kaštel Lukšiću će se održati promocija monografije posvećene povijesti tog poznatog dalmatinskog planinarskog društva.

Riječ je o monografiji „Hrvatsko planinarsko društvo Mosor Split 1925. – 2025.“, koja donosi pregled stoljetnog djelovanja društva, jednog od najvažnijih planinarskih kolektiva u Dalmaciji.

Promocija će se održati 18. ožujka (srijeda) u 19 sati u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću, a događaj organizira HPD Malačka – Donja Kaštela.

Kako navode organizatori, kaštelanska planinarska društva također vuku svoje korijene s Mosora, pa ovaj događaj ima dodatnu simboliku za lokalnu planinarsku zajednicu.

Monografija donosi priču o razvoju planinarstva u Splitu i okolici, o ljudima koji su kroz desetljeća gradili društvo te o značaju Mosora kao jedne od najvažnijih planina dalmatinskog područja.