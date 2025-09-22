U Japanu na Expo 2025 Hrvatska predstavila svoj najjači adut

Na Svjetskoj izložbi Expo 2025, koja se održava u Osaki, danas je obilježen Nacionalni dan Hrvatske. Tom prilikom, hrvatski paviljon predstavio je bogatstvo kulturne baštine, ali i najnovija postignuća u znanosti, tehnologiji i održivom razvoju.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo je kako Hrvatska na globalnoj razini bilježi izvrsne rezultate u provedbi ciljeva održivog razvoja. – Naša zemlja zauzima osmo mjesto među 193 države svijeta, što pokazuje da gospodarski i turistički rast mogu ići ruku pod ruku s brigom za okoliš – rekao je Glavina.

Tema: „Hrvatska – Klimatska raznolikost“

Središnja tema hrvatskog paviljona nosi naziv „Hrvatska – Klimatska raznolikost“. Posjetitelji u Osaki mogu kroz inovativan koncept doživjeti klimatske posebnosti hrvatskih regija, uključujući stvarni osjet temperature zraka s čak 43 lokacije u realnom vremenu, prilagođen vremenskoj razlici.

Na ovaj način, Hrvatska ne samo da prezentira svoje prirodne posebnosti, već i podiže svijest o utjecaju klimatskih promjena na ljude i zajednice.

Zahvala domaćinima

Ministar Glavina iskoristio je prigodu zahvaliti Japanu na predanosti u organizaciji svjetske izložbe. – Ovaj događaj promiče inovacije, dijalog i kulturnu razmjenu, a Hrvatska je ponosna što može biti dio te globalne priče – poručio je.

Expo 2025 u Osaki okuplja zemlje iz cijelog svijeta, a hrvatski paviljon već sada privlači velik interes posjetitelja, kombinirajući modernu tehnologiju, održivost i bogatu kulturnu tradiciju.