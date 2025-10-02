U Hrvatskoj umrlo 15.000 ljudi čekajući inkluzivni dodatak: "Potrebno je osigurati da nasljednici dobiju zaostatke"

Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera danas je u Hrvatskom saboru održao minutu šutnje u znak sjećanja na sve one koji su preminuli prije nego što su dočekali pravo na inkluzivni dodatak. Istaknuo je kako je do sada oko 15 tisuća ljudi umrlo čekajući rješenje za to pravo.

Podsjetio je da prema Zakonu o inkluzivnom dodatku rješenja trebaju biti donesena u roku od 15 dana, a u posebnim situacijama najviše u roku od 30 dana. No, kako je naglasio, stvarnost je bitno drukčija – građanima se već na šalterima govori da će čekati od sedam do deset mjeseci, a neki i više od godinu dana.

Baksa je apelirao na Vladu i ministra rada Marina Piletića da uvedu žurni postupak za onkološke i druge teško bolesne osobe, kao i da se pojednostave procedure te omogući Zavodu za vještačenje donošenje rješenja odmah.

“Ako već netko premine, potrebno je osigurati da njegovi nasljednici dobiju zaostatke. Ako smo se na to obvezali zakonom, onda ga se moramo i pridržavati”, poručio je.

Zaključio je kako bi se provedba zakona trebala započeti od najugroženijih i najranjivijih skupina te dodao da će o ovoj temi nastaviti govoriti dok se sustav ne uskladi sa zakonskim rokovima od 30 dana.