U Hrvatskoj došlo do nestašice još jednog poznatog lijeka

Domaća farmaceutska kompanija prijavila je nestašicu poznatog lijeka na tržištu.

Riječ je o Belupovu lijeku Beloflux 5 mg, 30 tableta u blisteru u kutiji, djelatne tvari solifenacinsukcinat. U Belupo navode kako lijeka neće biti od 1. rujna do 21. studenoga ove godine. Razlozi nestašice povezani su s proizvodnjom.

Inače, Beloflux se propisuje za liječenje inkontinencije i pretjerano aktivnog mokraćnog mjehura. Srećom, na tržištu postoje lijekovi s istom djelatnom tvari drugih proizvođača, javlja Danica.hr.