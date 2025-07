U Hrvatsku stiže "rezač cijena"? Ovaj trgovački lanac nekima bi mogao pomrsiti račune

U trenutku rastućeg trenda cijena i inflacije u Hrvatsku dolazi, tvrdi se, jedan od najvećih europskih trgovačkih lanaca, najavljan kao "rezač cijena". O tome je u Novom danu na N1 govorio poslovni savjetnik Drago Munjiza.

"Imaju ozbiljne namjere"

Nizozemski Action najavio je da će sljedeće godine otvoriti trgovine u Hrvatskoj i Sloveniji. Drago Munjiza tvrdi da je trgovački lanac raspoređen skoro u cijeloj zapadnoj Europi, a u srednjoistočnoj Europi poslovnice ima u Češkoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj.

"Osnovali su tvrtku u Hrvatskoj s prilično velikim temeljnim kapitalom i vjerujem da imaju ozbiljne namjere. Rastu 20 posto godišnje, njihov godišnji prihod 2023. je bio preko 12 milijardi eura i zarada je bila oko dvije milijarde eura. To je za trgovačke lance koji su u Hrvatskoj prilično jak konkurent."

Prednosti i nedostaci poslovnog modela Actiona

Action je trgovački lanac koji se naziva "rezačem cijena", što je donio u zemljama u kojima posluje?

"Oni režu jednu vrstu usluge ili više vrsta, npr. nemaju cijeli asortiman, marketing, puno osoblja i uspijevaju biti učinkovitiji jer nemaju velike troškove. 80 posto asortimana je neprehrana, to je ono što vam treba za kućanstvo, a 20 posto je prehrana koja ima dugi rok trajanja. Oni su odrezali ono što trgovačkim lancima stvara troškove, a kupcima donosi bogatstvo ponude, a to je svježa roba. Na svježoj robi ima dosta otpada, najveća mana kupovanja u Actionu je to što se ne možete opskrbiti za dnevnu isporuku, a onaj dio koji kupujete mjesečno za kućanstvo, to možete kupiti u Actionu. Naši potrošači nisu skloni tome da idu u više mjesta kupovati, mi smo tu jedni od najlošijih u Europi, volimo doći u jedno prodajno mjesto i kupiti sve na jednom mjestu", govori Munjiza.

Prostor na hrvatskom tržištu

Ima li na tržištu mjesta za još jedan trgovački lanac? "Naravno da ima, Hrvatska je često i prazna i neki ljudi nemaju tako veliki izbor. Ako netko nudi ovakav koncept i onda udaljena lokacija nije tako loša. U Hrvatskoj nedostaje diskontera, imamo samo Eurospin koji nema puno prodajnih mjesta."

"Čovjek može na akcijama kupiti vrlo povoljno, ali se za to mora pripremiti i posvetiti tome, tako to rade sjevernjaci", navodi poslovni savjetnik.