Od mladih nada do legendarnih sportaša: Otkrijte tko je osvojio nagrade 'Sportsko ime Dalmacije'

U hotelu Le Meridien Lav dodijeljene su danas nagrade "Sportsko ime Dalmacije". Pred brojnim prisutnim sportašima i sportskim djelatnicima u organizaciji Splitsko- dalmatinske županije, točnije Upravnog odjela za sport u ime domaćima nazočne su pozdravili pročelnik Željko Primorac i načelnik Podstrane Mijo Dropuljić.
"Vi znate da nas 2028. očekuju Europske sveučilišne igre, učinit ćemo sve da stvorimo pravu infrastrukturu, a vas pozivam da se svi uključite u organizaciju, uvažit ćemo svaku inicijativu. A narednog ljeta želim da iz Amerike čujemo vijesti o uspjesima hrvatske nogometne reprezentacije, kakve smo slušali i prethodna dva Svjetska prvenstva", rekao je župan SDŽ Blaženko Boban.
Program je vodila Edita Lučić Jelić, pozdravljeni su i uvaženi gosti: dražavni tajnik i izaslanik ministra turizma i sporta Tonća Glavine, izaslanik Hrvatskog olimpijskog odbora Vladimir Šola, Jdosip Pavić, predsjednici županijskog i splitskog Saveza sportova, Andrija Čaljkušić i Andrija Polić.
U revijalnom dijelu nastupila je klapa Omiš.
Pogledajte tko je sve dobio nagrade. Posebno emotivna bila je dodjela nagrade za životno djelo nedavno preminulom hajdukovom kroničaru Jurici Gizdiću.
Osnovna škola
- OŠ Žnjan-Pazdigrad
Srednja škola
- V. gimnazija Vladimir Nazor Split
Školski sportski djelatnik
- Dalibor Biloš, prof. – OŠ Tin Ujević, Krivodol
Akademski sport
- Nogometna ekipa Sveučilišta u Splitu
Sportski djelatnik
- Sandro Deak
Sportaši i ekipe za posebna sportska postignuća
- Ante Kovačević
- Ante Lasić
- Košarkaški klub Split
- Kuglački klub Mertojak
- Anamarija Mamić
- Lucija Bilobrk
- Josipa Radeljić
- Ema Anđela Žaja
- Mirjana Madunić
- Dragan Dužević Topić
- Maja Srhoj
Ženska ekipa – mlada nada
- Streljačko društvo Dalmacijacement – juniorska ženska ekipa
Muška ekipa – mlada nada
- Vaterpolski klub Jadran – mladi juniori
Sportašica – mlada nada
- Petra Uglešić
Sportaš – mlada nada
- Toma Tadić
Gluhi sportaši
- Mia Nekić
- Marjan Turković
Parasportaši
- Dino Sinovčić
- Luka Baković
Trener
- Dragan Crnov
Ženska seniorska ekipa
- Judo klub Solin
Muška seniorska ekipa
- Vaterpolski klub Jadran
Sportašica
- Lara Cvjetko
Sportaš
- Roko Doždor
Nagrada za životno djelo
- Srđan Fabijanac
- Jurica Gizdić – postumno
- Robert Kučić