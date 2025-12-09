Od mladih nada do legendarnih sportaša: Otkrijte tko je osvojio nagrade 'Sportsko ime Dalmacije'

U hotelu Le Meridien Lav dodijeljene su danas nagrade "Sportsko ime Dalmacije". Pred brojnim prisutnim sportašima i sportskim djelatnicima u organizaciji Splitsko- dalmatinske županije, točnije Upravnog odjela za sport u ime domaćima nazočne su pozdravili pročelnik Željko Primorac i načelnik Podstrane Mijo Dropuljić.

"Vi znate da nas 2028. očekuju Europske sveučilišne igre, učinit ćemo sve da stvorimo pravu infrastrukturu, a vas pozivam da se svi uključite u organizaciju, uvažit ćemo svaku inicijativu. A narednog ljeta želim da iz Amerike čujemo vijesti o uspjesima hrvatske nogometne reprezentacije, kakve smo slušali i prethodna dva Svjetska prvenstva", rekao je župan SDŽ Blaženko Boban.

Program je vodila Edita Lučić Jelić, pozdravljeni su i uvaženi gosti: dražavni tajnik i izaslanik ministra turizma i sporta Tonća Glavine, izaslanik Hrvatskog olimpijskog odbora Vladimir Šola, Jdosip Pavić, predsjednici županijskog i splitskog Saveza sportova, Andrija Čaljkušić i Andrija Polić.

U revijalnom dijelu nastupila je klapa Omiš.

Pogledajte tko je sve dobio nagrade. Posebno emotivna bila je dodjela nagrade za životno djelo nedavno preminulom hajdukovom kroničaru Jurici Gizdiću.

Osnovna škola

OŠ Žnjan-Pazdigrad

Srednja škola

V. gimnazija Vladimir Nazor Split

Školski sportski djelatnik

Dalibor Biloš, prof. – OŠ Tin Ujević, Krivodol

Akademski sport

Nogometna ekipa Sveučilišta u Splitu

Sportski djelatnik

Sandro Deak

Sportaši i ekipe za posebna sportska postignuća

Ante Kovačević

Ante Lasić

Košarkaški klub Split

Kuglački klub Mertojak

Anamarija Mamić

Lucija Bilobrk

Josipa Radeljić

Ema Anđela Žaja

Mirjana Madunić

Dragan Dužević Topić

Maja Srhoj

Ženska ekipa – mlada nada

Streljačko društvo Dalmacijacement – juniorska ženska ekipa

Muška ekipa – mlada nada

Vaterpolski klub Jadran – mladi juniori

Sportašica – mlada nada

Petra Uglešić

Sportaš – mlada nada

Toma Tadić

Gluhi sportaši

Mia Nekić

Marjan Turković

Parasportaši

Dino Sinovčić

Luka Baković

Trener

Dragan Crnov

Ženska seniorska ekipa

Judo klub Solin

Muška seniorska ekipa

Vaterpolski klub Jadran

Sportašica

Lara Cvjetko

Sportaš

Roko Doždor

Nagrada za životno djelo

Srđan Fabijanac

Jurica Gizdić – postumno

Robert Kučić