Od mladih nada do legendarnih sportaša: Otkrijte tko je osvojio nagrade 'Sportsko ime Dalmacije'

Evo tko su najbolji sportaši Dalmacije

U hotelu Le Meridien Lav dodijeljene su danas nagrade "Sportsko ime Dalmacije". Pred brojnim prisutnim sportašima i sportskim djelatnicima u organizaciji Splitsko- dalmatinske županije, točnije Upravnog odjela za sport u ime domaćima nazočne su pozdravili pročelnik Željko Primorac i načelnik Podstrane Mijo Dropuljić.

"Vi znate da nas 2028. očekuju Europske sveučilišne igre, učinit ćemo sve da stvorimo pravu infrastrukturu, a vas pozivam da se svi uključite u organizaciju, uvažit ćemo svaku inicijativu. A narednog ljeta želim da iz Amerike čujemo vijesti o uspjesima hrvatske nogometne reprezentacije, kakve smo slušali i prethodna dva Svjetska prvenstva", rekao je župan SDŽ Blaženko Boban.

Program je vodila Edita Lučić Jelić, pozdravljeni su i uvaženi gosti: dražavni tajnik i izaslanik ministra turizma i sporta Tonća Glavine, izaslanik Hrvatskog olimpijskog odbora Vladimir Šola, Jdosip Pavić, predsjednici županijskog i splitskog Saveza sportova, Andrija Čaljkušić i Andrija Polić.

U revijalnom dijelu nastupila je klapa Omiš. 

Pogledajte tko je sve dobio nagrade. Posebno emotivna bila je dodjela nagrade za životno djelo nedavno preminulom hajdukovom kroničaru Jurici Gizdiću.

Osnovna škola

  • OŠ Žnjan-Pazdigrad

Srednja škola

  • V. gimnazija Vladimir Nazor Split

Školski sportski djelatnik

  • Dalibor Biloš, prof. – OŠ Tin Ujević, Krivodol

Akademski sport

  • Nogometna ekipa Sveučilišta u Splitu

Sportski djelatnik

  • Sandro Deak

Sportaši i ekipe za posebna sportska postignuća

  • Ante Kovačević
  • Ante Lasić
  • Košarkaški klub Split
  • Kuglački klub Mertojak
  • Anamarija Mamić
  • Lucija Bilobrk
  • Josipa Radeljić
  • Ema Anđela Žaja
  • Mirjana Madunić
  • Dragan Dužević Topić
  • Maja Srhoj

Ženska ekipa – mlada nada

  • Streljačko društvo Dalmacijacement – juniorska ženska ekipa

Muška ekipa – mlada nada

  • Vaterpolski klub Jadran – mladi juniori

Sportašica – mlada nada

  • Petra Uglešić

Sportaš – mlada nada

  • Toma Tadić

Gluhi sportaši

  • Mia Nekić
  • Marjan Turković

Parasportaši

  • Dino Sinovčić
  • Luka Baković

Trener

  • Dragan Crnov

Ženska seniorska ekipa

  • Judo klub Solin

Muška seniorska ekipa

  • Vaterpolski klub Jadran

Sportašica

  • Lara Cvjetko

Sportaš

  • Roko Doždor

Nagrada za životno djelo

  • Srđan Fabijanac
  • Jurica Gizdić – postumno
  • Robert Kučić

