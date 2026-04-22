U HGK u Splitu HBOR predstavio instrumente za osiguranje izvoza

Poslovi izdavanja jamstava i osiguranja izvoza Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) bili su središnja tema proširene sjednice Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Split, održane 21. travnja.

''Ovu smo sjednicu Gospodarskog vijeća organizirali u suradnji s HBOR-om kako bi naše izvoznike informirali o instrumentima podrške izvozu, posebno značajnim u trenutnoj situaciji povećanih političkih rizika. Internacionalizacija i jačanje konkurentnosti domaćih tvrtki na inozemnim tržištima jedno je od ključnih područja djelovanja HGK, a poduzetnici će se danas imati priliku detaljnije upoznati s programima HBOR-a koji pružaju zaštitu od rizika vezanih uz izvoz te im i u postojećim okolnostima omogućavaju izlazak na nova izvozna tržišta i suradnju s novim kupcima'', poručio je predsjednik HGK – Županijske komore Split Joze Tomaš.

O programima kreditiranja, jamstvima i instrumentima osiguranja izvoza HBOR-a govorili su direktorica Sektora osiguranja izvoza i jamstava Martina Jus, direktor Direkcije osiguranja izvoza i jamstava Ante Alić i voditeljica Područnog ureda HBOR-a u Splitu Marina Jurašin.

''Vjerujem da većina poduzetnika HBOR poznaje kao razvojnu i izvoznu banku. Ono što je manje poznato jest da se iza velikog broja investicijskih kredita i kredita za likvidnost često nalazi naša polica osiguranja ili jamstvo'', rekla je Jus, dodavši kako je HBOR od razdoblja pandemije COVID-19 osigurao više od 1,5 milijardi eura kredita za likvidnost.

Navela je da danas HBOR nudi instrumente osiguranja izvoza usporedive s onima drugih europskih izvozno-kreditnih agencija, posebno naglasivši programe jamstava za investicijske kredite, novi proizvod koji će biti dostupan od 1. srpnja te osiguranje naplate izvoznih potraživanja.

Detaljnije je o ulozi jamstava i osiguranja izvoza u poticanju financiranja i smanjenju rizika za hrvatske izvoznike govorio Ante Alić. Istaknuo je kako jamstva i police osiguranja kredita smanjuju rizik korisnika kredita te na taj način olakšavaju kreditiranje, što poduzetnicima omogućuje povoljnije uvjete financiranja, poput nižih kamatnih stopa, manjih zahtjeva za instrumentima osiguranja, većih iznosa kredita i dužih rokova otplate.

''Kroz svoje programe osiguranja HBOR je do sada podržao izvoz različitih hrvatskih proizvoda i usluga u više od 70 država svijeta, što pokazuje širok raspon sektora i projekata obuhvaćenih tim instrumentima, slikovito govoreći od igle do lokomotive'', rekao je Alić.

Marina Jurašin je, govoreći o ulozi HBOR-a kao razvojne i izvozne banke, posebno naglasila njen značajan doprinos financiranju gospodarstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji i na razini cijele Hrvatske. ''U prošloj je godini na razini RH odobreno 1.170 kredita ukupne vrijednosti više od 1,07 milijardi eura, od čega je 77 kredita u iznosu od 64 mln eura odobreno na području Splitsko-dalmatinske županije'', rekla je Jurašin.

Koliko im ovakvi događaji i informacije znače, istaknuo je voditelj odjela prodaje u Luci Split Matej Kutle, koji se osvrnuo na poremećaje u cijenama transporta i aktualne izazove u logističkom sektoru, izrazivši nadu da će se situacija stabilizirati kroz idućih mjesec dana kako bi se promet roba kroz hrvatske luke nastavio neometano odvijati.

Skup je poduzetnicima pružio priliku da se u direktnom razgovoru s predstavnicima HBOR-a informiraju o tome kako osigurati svoja potraživanja i smanjiti rizike u međunarodnom poslovanju, što je u današnjem dinamičnom i neizvjesnom okruženju, osobito kad je riječ o političkim rizicima, posebno važno.