U Grudama uhićen bjegunac kojeg Hrvatska traži zbog pokušaja ubojstva specijalnog policajca u Splitu

Nakon otmice i premlaćivanja zbog kojih je u Grudama uhićen M.M. neslužbeno se doznaje da se radi o Marku Milošu bjeguncu od hrvatskog pravosuđa, za kojim je MUP RH raspisao tjeralicu.

Njegovo ime u javnosti se najčešće povezuje s događajem iz srpnja 2007. godine u Splitu, kada je zajedno s Vlatkom Radićem bio uključen u težak napad na Branka Budića, pripadnika Specijalne policije koji je u tom trenutku bio izvan službe.

Događaj se zbio u ranim jutarnjim satima u Splitu, kada su Marko Miloš i Vlatko Radić, zvani Van Damme, napali Branka Budića, pripadnika Specijalne policije koji se tada vraćao kući. Budić im se predstavio kao policajac i upitao ih što rade, nakon čega su ga fizički napali te pobjegli motociklom Piaggio.

"Vraćao sam se kući s noćnog izlaska, nisam bio u službi, ali sam policajac i morao sam reagirati. Pitao sam ih u čemu je problem, zašto razbijaju auto, a oni su odmah skočili na mene i počeli me tući. Učinilo se kao da su se smirili kada su odlazili, no nakon minute su se vratili s pištoljem. Suvozač je ispalio tri hica. Posljednji metak me pogodio. Kada sam pao i počeo vikati da sam pogođen, udario me drškom pet-šest puta po glavi. Vikali su mi: 'Govno pandursko'. Mislim da ih je iziritiralo to što sam policajac, a Zastavu su razbijali jer im se našla na putu pa su u nju udarili motorom", ispričao je tada teško ranjeni policajac nakon operacije, piše Bljesak info.