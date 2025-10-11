U Grohotama svečano otvorene prostorije DPH Šolta

U Grohotama su svečano otvorene nove prostorije Društva prijatelja Hajduka Šolta, koje su s ponosom dočekali brojni navijači i članovi.

"Čekali smo ovo dugo vremena. Dobili smo prekrasan prostor koji puno znači nama navijačima Hajduka, svim članovima, cijelom šoltanskom puku. Prostor je predivan, za nas i naša pokoljenja bit će mjesto okupljanja i gledanja utakmica Hajduka. Uloženo je mnogo truda, ali nije nam bilo teško jer znamo da smo radili za Hajduk i za našu dicu“, izjavio je predsjednik DPH Šolta Ante Kaštelanac.

S ponosom je istaknuo i da udruga broji 423 člana, čime su premašili svoj ovogodišnji cilj od 400 upisanih, koji su donedavno smatrali gotovo nedostižnim.

"Idemo dalje, prema brojci od 500 članova. Naša je parola: Mali otok, veliko srce za Hajduka!", dodao je Kaštelanac.

Svečanost je dodatno uljepšao simboličan trenutak – vrpcu je prerezala Petra, jedna od najmlađih članica DPH Šolta, u pratnji načelnika Općine Šolta Nikole Cecića Karuzića. Načelnik je otkrio da su i on, njegova supruga i djeca ponosni članovi udruge i vjerni navijači Hajduka. Na otvorenje je stigao odjeven u dres Nike Sigura, mladog igrača Hajduka, pokazujući time povezanost lokalne zajednice s voljenim klubom.

Otvorenje prostorija DPH Šolta još je jedan dokaz koliko duboko Hajduk živi u srcima svojih navijača – bez obzira na to koliko je otok mali, ljubav prema klubu je golema.