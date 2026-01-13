U 'Gospodina Savršenog' ulazi bivša cura hrvatskog reprezentativca

Nakon što je potvrđeno da u novu sezonu Gospodin Savršeni ulazi viralna navijačica iz Osijeka, produkcija je predstavila još jednu kandidatkinju koja je već poznata domaćoj javnosti. Riječ je o Antoneli Jukičić, bivšoj partnerici hrvatskog reprezentativca Marina Pongračića.

Antonela ima 28 godina i dolazi iz Slavonskog Broda, no, kako ističe, već se godinama ne vidi vezanom isključivo uz rodni grad. Sa 19 godina preselila se u Njemačku, gdje je započela novi život i ozbiljnu vezu. Iako je početak bio ispunjen entuzijazmom, s vremenom je, priznaje, osjetila da gubi sebe, zbog čega je odlučila okrenuti novu stranicu.

Danas jasno zna što traži,partnera koji će prepoznati njezinu toplinu, upornost i želju za osobnim rastom. U odnosima cijeni otvorenu komunikaciju, emocionalnu zrelost i međusobno razumijevanje, a zauzvrat nudi iskrenost i odnos bez skrivenih namjera i igara.

U show ulazi s jasnim ciljem: upoznati muškarca s kojim može graditi stabilan i autentičan odnos.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Antonela Jukičić (@nelalah)