U Fotoklubu Split otvorena izložba Leaving and Waving, ne postoji osoba koju priča neće ganuti

Sinoć je, u suradnji sa Sarajevo Photography Festivalom, u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvorena sjajna, iznimno dirljiva izložba američke autorice Deanne Dikeman. Riječ je o izboru fotografija iz njenog istoimenog, svjetski poznatog ciklusa Leaving and Waving koji je 2021. godine objavljen u formi fotoknjige, a u formi izložbe ciklus je dosad predstavljen u čak trinaest zemalja svijeta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Deanna Dikeman 27 je godina, u razdoblju od 1991. do 2017., fotografirala svoje roditelje na prilazu njihove kuće kako joj mašu na odlasku. Priča započinje s prvom fotografijom koju je okinula sasvim spontano u ljeto ’91. Kako kaže, učinio joj se to kao lijep način da se nosi s tugom odlaska. Idućih 27 godina autorica je nastavila činiti isto, pri svakom ponovnom posjetu svojim roditeljima, fotografirala bi trenutak odlaska. Rezultat je dirljiva serija fotografija Leaving and Waving, priča o životu jedne obitelji, o bliskosti i ljubavi, ali i o rastancima, onim malim, uobičajenim, svakodnevnim, ako i o onom jednom finalnom, neminovnom rastanku, za koji se nikada nitko ne može unaprijed pripremiti. Posljednju fotografiju ciklusa, Dikeman je snimila neposredno nakon majčinog pogreba, a prikazuje prazan prilaz kući, trenutak kada joj više nitko nije mogao uzvratiti pozdrav s prilaza obiteljske kuće.

Izložbu je ispred Fotokluba Split otvorila predsjednica udruge Ana Žanko koja je izrazila zadovoljstvo suradnjom sa Sarajevo Photography Festivalom te jedinstvenom prilikom da publika razgleda izložbu i u Splitu. – U nekakvom formalno-tehničkom smislu, izložba je iznimno jednostavna, dokumentarna, ali ključna je priča koju nam priča, emocije koje prenosi jer progovara o temi koja je ljudska i univerzalna. Rastanci i oproštaji sastavni su dio života, a ipak čovjek se nikada ne uspije do kraja pripremiti na gubitak. S druga strane, sve ove fotografije protkane su ljubavlju, bliskošću i tom jednom intimnom i toplom atmosferom, tako da doista mislim da ne postoji osoba koju ova priča i izložba neće dirnuti, istaknula je Žanko.

Posjetitelje su ispred organizacije Sarajevo Photography Festivala pozdravile i izvršna direktorica festivala, Aida Redžepagić te programska direktorica Jelena Janković koja su zahvalile Fotoklubu na suradnji i izrazile svoje oduševljenje gostovanjem u Splitu. Također su ukratko najavile i program ovogodišnjeg izdanja Sarajevo Photo Festivala i pozvale sve da im se pridruže.

Deanna Dikeman (1954.) poznata je američka fotografkinja. Fotografijom se počela baviti 1985. godine, nakon što je napustila korporativni posao. Od 1986. spontano je krenula fotoaparatom bilježiti život svoje obitelji i njihove okoline, kao prikaz obiteljske svakodnevice američke srednje klase. Rezultat tog višedesetljetnog projekta recentno je izdanje, fotoknjiga Relative Moments (2024.). U okviru tog projekta autorica je započela i seriju fotografija roditelja koji joj mašu s prilaza, iz čega je nastala serija Leaving and Waving. Dikeman je dobitnica brojnih uglednih nagrada i priznanja, vrijedi istaknuti da je bila i Guggenheimova stipendistica za 2023. godinu. Od 1988. godine je imala 24 samostalne izložbe te je sudjelovala na više od 160 skupnih izložbi. Fotografije ciklusa Leaving and Waving izlagane su na festivalima, u muzejima i galerijama u trinaest zemalja širom svijeta.

Izložba ostaje otvorena do 4. svibnja i može se pogledati u radno vrijeme Galerije fotografije, od ponedjeljka do petka, ujutro od 8 do 14 sati te poslijepodne od 17 do 21 sat. Izložba je dio Godišnjeg izložbenog programa Galerije fotografije za 2026. godinu koji se financira sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i Grada Splita, a koji je dio 'Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2026.' financiranog sredstvima Zaklade Kultura nova.