U Europskom parlamentu sveta misa u spomen žrtvama Vukovara i Škabrnje

Pijetetom, sjećanjem i molitvom odat će se počast stradalima u Domovinskom ratu te žrtvi koju su Vukovar i Škabrnja podnijeli za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u Europskom parlamentu u Bruxellesu (Spinelli 00H152 Meditacijska dvorana) sutra, 18. studenoga 2025., u 18 sati bit će služena sveta misa koju će predvoditi dušobrižnik Hrvatske katoličke misije u Bruxellesu p. Anastazio Perica Petrić.

Pijetetom, sjećanjem i molitvom odat će se počast stradalima u Domovinskom ratu te žrtvi koju su Vukovar i Škabrnja podnijeli za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske.

 

