U Europi sve više komaraca koji prenose bolesti, nove vrste teško je iskorijeniti

Ljudi su sami krivi za širenje opasnih vrsta komaraca, pokazuje nova međunarodna studija u kojoj su sudjelovali znanstvenici s Bečkog sveučilišta.

Istraživanja otkrivaju zabrinjavajući porast vrsta koje su, uz pomoć čovjeka i globalne trgovine, dospjele u dijelove svijeta u kojima ih ranije nije bilo.

Prema studiji objavljenoj u prestižnom časopisu Nature Communications, 45 vrsta komaraca uneseno je u nova područja, a 28 ih se uspješno nastanilo. To povećava rizik od širenja bolesti poput malarije, denga groznice i virusa zika. Glavni uzrok širenja je međunarodna trgovina.

Komarci ili njihove ličinke često se prenose u vodi koja se skuplja u starim gumama, posudama ili teglama s vodenim biljkama. Čak i mala količina vode dovoljna je da ličinke stvore novu koloniju tisućama kilometara dalje. Iako su komarci ranije uglavnom dolazili iz Afrike, danas većina novih vrsta potječe iz Azije, piše klix.ba.

Zbog klimatskih promjena, ove vrste sada mogu preživjeti i u umjerenijim područjima, uključujući Austriju. Trenutno su u Austriji trajno prisutne dvije strane vrste – tigrasti komarac, poznat po crno-bijelim prugama, i japanski grmoliki komarac, koji se također uspješno prilagodio austrijskim klimatskim uvjetima.

Tigrasti komarac prvi je put otkriven 2012. godine, a danas se nastanio u Beču, Grazu i Linzu, razmnožavajući se u običnim posudama s vodom, poput kanti za kišnicu ili tanjurića za cvijeće.

U južnoj Europi već su zabilježeni slučajevi denga groznice koju prenose tigrasti komarci. Prošlog ljeta u Italiji bilo je nekoliko stotina zaraženih i 12 smrtnih slučajeva, dok su u Austriji dosad prijavljeni pojedinačni slučajevi, uglavnom povezani s putnicima.

Znanstvenici upozoravaju: jednom kad se nova vrsta nastani, teško ju je potpuno iskorijeniti. Zato su važni nadzor pri transportu robe i biljaka, kao i praćenje mogućih legla komaraca. U Austriji se situacija prati u okviru projekta Mosquito Alert, koji građanima omogućuje da putem aplikacije prijave neuobičajene komarce.

Broj novih vrsta komaraca u posljednjih se 20 godina drastično povećao, a čak 12 novih vrsta pojavilo se nakon 2000. godine. S obzirom na rastući međunarodni promet i klimatske promjene, broj unesenih vrsta vjerojatno će se i dalje povećavati.